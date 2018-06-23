Сколько можно съесть фруктов без вреда для фигуры: совет фитнес-тренера

Эксперт объяснила, почему мы едим фрукты и ягоды неправильно

Известный украинский фитнес-тренер и по совместительству блогер Юлия Богдан опубликовала пост на своей странице в Instagram, рассказав секрет, как правильно есть фрукты и ягоды и почему они могут идти во вред.

"Медведь ест ягоды, чтобы набрать как можно больше жира для зимовки. Почему человек объедается ягодами и фруктами и думает, что наберет только витамины? Фраза сделала мой день", - поделилась фитнес-тренер.

Эксперт сказала, что нельзя есть много этих сладких и вкусных плодов, поскольку чрезмерное их употребление может привести к набору ненужной массы.

Скриншот публикации (instagram.com/bogdanjulia)

"За раз можно съесть 250 г (максимум 300 г) без вреда для фигуры. Все лишнее пойдет в жир", - объяснила своим подписчикам Юлия.

Напомним, диетолог раскрыла один из секретов похудения.

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