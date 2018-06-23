Скільки можна з'їсти фруктів без шкоди для фігури: рада фітнес-тренера

Експерт пояснила, чому ми їмо фрукти і ягоди неправильно

Відомий український фітнес-тренер і за сумісництвом блогер Юлія Богдан опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, розповівши секрет, як правильно їсти фрукти і ягоди і чому вони можуть йти на шкоду.

"Ведмідь їсть ягоди, щоб набрати якомога більше жиру для зимівлі. Чому людина об'їдається ягодами і фруктами і думає, що набере тільки вітаміни? Фраза зробила мій день", - поділилася фітнес-тренер.

Експерт сказала, що не можна їсти багато цих солодких і смачних плодів, оскільки надмірне їхнє вживання може призвести до набору зайвої маси.

Скріншот публікації (instagram.com/bogdanjulia)

"За раз можна з'їсти 250 г (максимум 300 г) без шкоди для фігури. Все зайве піде в жир", - пояснила своїм підписникм Юлія.

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