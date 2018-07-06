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Интервью

Какую воду лучше пить в жару: три важных совета

STYLERКрасота и Здоровье        06.07.2018 - 07:31
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Врачи напоминают, что в жару нельзя пить холодную воду

Подсоленная и подкисленная вода - лучший напиток в жару, ведь она поможет нормализовать водно-солевой баланс.

Как пишет Сosmo, более 60% тела состоит не из воды, а из солевого раствора, который выходит из организма через пот, и в жару водно-солевой баланс падает. Поэтому нас и мучает чувство жажды.

Газировки и подслащенные напитки (квас, холодный чай с добавками, который продается в магазинах, компот и тому подобное) еще больше усугубляют ситуацию, так как сахар вымывает соли из организма.

Чтобы восстановить гидро-солевой баланс в жару стоит чаще пить подсоленную воду. При этом вода должна быть не соленой, с обычной каменной или морской солью, а подсоленной. То есть, с особым составом солей.

Минеральная вода также помогает восполнить потерю солей и минералов. К тому же, ее можно пить всем. Главное - выбирать в жару воду, которая содержит ионы натрия и хлора (соль), магния, калия, кальция, сульфаты. Средняя степень минерализации должна быть не больше 2,5-3%.

Вода (фото: pixabay.com)

Еще один отличный утолитель жажды - вода с лимоном или любым другим цитрусовыми. Она полезна, ведь содержит много витаминов, но в ней мало солей.

Тем не менее, у воды с лимоном есть две важные функции: она предотвращает сгущение крови и отеки. Полезные вещества в цитрусовых предотвращают образование тромбов из-за сгущения крови, так что тем, у кого летом часто бывают судороги, стоит обратить внимание на такой напиток.

Лимоны (giphy.com)

Важно помнить, что ни в коем случае в жару нельзя пить холодную воду, ведь в это время сосуды расширены. Из-за употребления холодной воды возникает резкий перепад температур, который может вызвать спазм сосудов. Это может повлечь за собой приступ стенокардии или даже инсульт. Вода должна быть комнатной температуры. 

Видео: РБК-Украина

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Теги: жара, вода
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