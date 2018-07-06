Яку воду краще пити у спеку: три важливі поради

Лікарі нагадують, що в спеку не можна пити холодну воду

Підсолена і подкисленная вода - найкращий напій у спеку, адже вона допоможе нормалізувати водно-сольовий баланс.

Як пише Соѕмо, більше 60% тіла складається не з води, а з сольового розчину, який виходить з організму через піт, і в спеку водно-сольовий баланс падає. Тому нас і мучить почуття спраги.

Газована вода і підсолоджені напої (квас, холодний чай з добавками, який продається в магазинах, компот тощо) ще більше погіршують ситуацію, так як цукор вимиває солі з організму.

Щоб відновити гідро-сольовий баланс в спеку варто частіше пити підсолену воду. При цьому вода повинна бути не солоною, із звичайною кам'яною або морською сіллю, а підсоленою. Тобто, з особливим складом солей.

Мінеральна вода також допомагає заповнити втрату солей і мінералів. До того ж, її можна пити всім. Головне - вибирати у спеку воду, яка містить іони натрію і хлору (сіль), магнію, калію, кальцію, сульфати. Середня ступінь мінералізації повинна бути не більше 2,5-3%.

Вода (фото: pixabay.com)

Ще один відмінний утамувач спраги - вода з лимоном або будь-яким іншим цитрусовими. Вона корисна, адже містить багато вітамінів, але в ній мало солей.

Тим не менш, вода з лимоном має дві важливі функції: вона запобігає згущенню крові і набрякам. Корисні речовини в цитрусових запобігають утворенню тромбів через згущення крові, так що тим, у кого влітку часто бувають судоми, варто звернути увагу на такий напій.

Лимони (giphy.com)

Важливо пам'ятати, що ні в якому разі в спеку не можна пити холодну воду, адже в цей час судини розширені. Через вживання холодної води виникає різкий перепад температур, який може викликати спазм судин. Це може спричинити напад стенокардії або навіть інсульт. Вода повинна бути кімнатної температури.

Відео: РБК-Україна