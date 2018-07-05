Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Косметолог рассказала, как правильно очищать кожу лица

STYLERКрасота и Здоровье        05.07.2018 - 07:20
Иллюстративное фото (pixabay.com/secondfromthesun0)
Иллюстративное фото (pixabay.com/secondfromthesun0)

Эксперт поделилась информацией о ежедневном уходе за лицом

Украинский косметолог Юлия Синожинская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица и чего делать категорически не следует.

"Очищение кожи - важная процедура ежедневной программы ухода. Включает в себя удаление макияжа (демакияж) и умывание. В течение дня наша кожа ежедневно контактирует с воздухом, наполненным различными частицами пыли, мы регулярно трогаем лицо руками, кожа потеет, на ней скапливаются отмершие частички рогового слоя", - пишет Юлия.

Косметолог рассказала, что для разного вида кожи подойдет разный способ ухода за ней. Так, для ежедневного очищения сухой кожи следует выбирать средство в виде крема или эмульсии, для жирной – очищающий гель, который пенится при взаимодействии с водой и легко смывается, для нормальной – очищающие муссы, гели, кремы, пенки и эмульсии, а для чувствительной – кремовые формы и муссы.

Однако эксперт обращает внимание на одну деталь: "Если щеки краснеют, раздражаются и шелушатся от малейшего соприкосновения с водой, не говоря уже о мыле, рекомендую обратиться к специалисту, который порекомендует средства и препараты, которые подойдут для комфортного и правильного очищения вашей нежной кожи".

Также Юлия рассказала о том, что нельзя умывать лицо с мылом. Это средство получается в результате химической реакции между жиром и щелочью, и оно может нарушать кислотно-щелочной баланс кожи, необходимый для "жизни" полезной микрофлоры, защищающая кожу от опасных микробов.

Поэтому, умывание мылом может спровоцировать сухость кожи, раздражение, высыпания и сделать кожу подверженной инфекциям.

Косметолог также рекомендует умываться каждый день по два раза – утром и вечером. Она обратила внимание на то, что второй раз это лучше делать как только вы пришли с улицы домой, поскольку в течение дня декоративная косметика смешивается с кожным салом и пылью, и эта среда – настоящий рай для размножения бактерий.

Напомним, диетолог предупредила украинцев о новом опасном заболевании.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: 5 полезных свойств черешни, о которых вы не знали

"Самообман": знаменитый пластический хирург развенчал популярных миф о морщинах Ким Кардашьян призналась, какую косметологическую процедуру никогда бы не повторила
Теги: уход за кожей, косметолог, уход за лицом, лицо
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь