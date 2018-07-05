Косметолог рассказала, как правильно очищать кожу лица

Эксперт поделилась информацией о ежедневном уходе за лицом

Украинский косметолог Юлия Синожинская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица и чего делать категорически не следует.

"Очищение кожи - важная процедура ежедневной программы ухода. Включает в себя удаление макияжа (демакияж) и умывание. В течение дня наша кожа ежедневно контактирует с воздухом, наполненным различными частицами пыли, мы регулярно трогаем лицо руками, кожа потеет, на ней скапливаются отмершие частички рогового слоя", - пишет Юлия.

Косметолог рассказала, что для разного вида кожи подойдет разный способ ухода за ней. Так, для ежедневного очищения сухой кожи следует выбирать средство в виде крема или эмульсии, для жирной – очищающий гель, который пенится при взаимодействии с водой и легко смывается, для нормальной – очищающие муссы, гели, кремы, пенки и эмульсии, а для чувствительной – кремовые формы и муссы.

Однако эксперт обращает внимание на одну деталь: "Если щеки краснеют, раздражаются и шелушатся от малейшего соприкосновения с водой, не говоря уже о мыле, рекомендую обратиться к специалисту, который порекомендует средства и препараты, которые подойдут для комфортного и правильного очищения вашей нежной кожи".

Также Юлия рассказала о том, что нельзя умывать лицо с мылом. Это средство получается в результате химической реакции между жиром и щелочью, и оно может нарушать кислотно-щелочной баланс кожи, необходимый для "жизни" полезной микрофлоры, защищающая кожу от опасных микробов.

Поэтому, умывание мылом может спровоцировать сухость кожи, раздражение, высыпания и сделать кожу подверженной инфекциям.

Косметолог также рекомендует умываться каждый день по два раза – утром и вечером. Она обратила внимание на то, что второй раз это лучше делать как только вы пришли с улицы домой, поскольку в течение дня декоративная косметика смешивается с кожным салом и пылью, и эта среда – настоящий рай для размножения бактерий.

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