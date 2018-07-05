Косметолог розповіла, як правильно очищати шкіру обличчя

Експерт поділилася інформацією про щоденний догляд за обличчям

Український косметолог Юлія Сіножинська опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де розповіла, як правильно доглядати за шкірою обличчя і чого робити категорично не слід.

"Очищення шкіри - важлива процедура щоденної програми догляду. Включає в себе видалення макіяжу (демакіяж) і умивання. Протягом дня наша шкіра щодня контактує з повітрям, наповненим різними частинками пилу, ми регулярно торкаємося руками за обличчя, шкіра потіє, на ній скупчуються відмерлі частинки рогового шару", - пише Юлія.

Косметолог розповіла, що для різного виду шкіри підійде різний спосіб догляду за нею. Так, для щоденного очищення сухої шкіри слід вибирати засіб у вигляді крему або емульсії, для жирної – очищаючий гель, який піниться при взаємодії з водою і легко змивається, для нормальної – очищаючі муси, гелі, креми, пінки та емульсії, а для чутливої – кремові форми і муси.

Однак експерт звертає увагу на одну деталь: "Якщо щоки червоніють, дратуються і лущаться від найменшого дотику з водою, не кажучи вже про мило, рекомендую звернутися до фахівця, який порекомендує засоби і препарати, які підійдуть для комфортного і правильного очищення вашої ніжної шкіри".

Також Юлія розповіла про те, що не можна вмивати обличчя з милом. Цей засіб виходить в результаті хімічної реакції між жиром і лугом, і воно може порушувати кислотно-лужний баланс шкіри, необхідний для "життя" корисної мікрофлори, яка захищає шкіру від небезпечних мікробів.

Тому, умивання милом може спровокувати сухість шкіри, подразнення, висипання і зробити шкіру схильною до інфекцій.

Косметолог також рекомендує вмиватися кожен день по два рази – зранку і ввечері. Вона звернула увагу на те, що другий раз це краще робити як тільки ви прийшли з вулиці додому, бо протягом дня декоративна косметика змішується з шкірним салом і пилом, і це середовище – справжній рай для розмноження бактерій.

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