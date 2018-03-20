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Международный день счастья: Супрун дала украинцам семь советов

STYLERКрасота и Здоровье        20.03.2018 - 15:33
Фото: Счастье (pixabay.com/ru/users/TheVirtualDenise)
Фото: Счастье (pixabay.com/ru/users/TheVirtualDenise)

Глава Минздрава посоветовала больше двигаться и меньше сидеть у компьютера

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Международный день счастья дала украинцам семь советов, которые помогут улучшить жизнь. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Каждого счастливым делают разные вещи, однако сбои в процессах, отвечающих за эмоции, у каждого одинаковы. И если это вдруг случится, даже долгожданное свидание или значительные успехи на работе не сделают человека счастливее", - написала она.

Советы от Ульяны Супрун: 

1. Старайтесь есть регулярно. Это поможет предотвратить внезапные гормональные нарушения, уменьшить аппетит, а также снизить риск переедания вечером.

2. Попробуйте есть на завтрак больше продуктов с высоким содержанием белков, например, яйца, скумбрию или йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов.

3.Углеводы - это важный компонент ежедневного рациона питания. Старайтесь употреблять продукты, содержащие углеводы с низким ГИ (гликемическим индексом), например, ржаной хлеб или каши. Эти продукты способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что положительно влияет и на нормализацию аппетита.

4. Выбирайте продукты питания, которые содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, оливковое или кунжутное масло. Также ешьте грецкие орехи, семена льна, авокадо и жирную рыбу, например, сельдь.

5. Употребляйте на обед и ужин продукты с высоким содержанием белков. Например, курятину, чечевицу, бобовые, рыбу или нежирную говядину.

6.Старайтесь чаще заниматься физическими упражнениями. Зарядка каждое утро или занятия йогой помогут увеличить уровень дофамина в организме (биологически активное химическое вещество, которое непосредственно стимулирует центры эмоциональных реакций и удовольствия, влияет на улучшение или ухудшение настроения человека).

7. Также советуем полностью или хотя бы частично отказаться от алкоголя, кофеина, обработанного сахара, крахмалистых углеводов.

Также Супрун порекомендовала не засиживаться долго у компьютера и больше двигаться в течение дня.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что названа самая счастливая страна в мире.

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (video.rbc.ua)

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Названа самая счастливая страна в мире Стали известны регионы, где живут самые счастливые украинцы
Теги: счастье
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