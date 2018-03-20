Міжнародний день щастя: Супрун дала українцям сім порад

Глава МОЗ порадила більше рухатися і менше сидіти біля комп'ютера

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в Міжнародний день щастя дала українцям сім порад, які допоможуть покращити життя. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Кожного щасливим роблять різні речі, проте збої в процесах, що відповідають за емоції, у кожного однакові. І якщо це раптом станеться, навіть довгоочікуване побачення або значні успіхи на роботі не зроблять людину щасливішою", - написала вона.

Поради від Уляни Супрун:

1. Намагайтеся їсти регулярно. Це допоможе запобігти раптовим гормональним порушенням, зменшити апетит, а також знизити ризик переїдання ввечері.

2. Спробуйте їсти на сніданок більше продуктів з високим вмістом білків, наприклад, яйця, скумбрію або йогурти з додаванням корисних горіхів, насінням або фруктів.

3.Вуглеводи - це важливий компонент щоденного раціону харчування. Намагайтеся вживати продукти, які містять вуглеводи з низьким ГІ (глікемічним індексом), наприклад, житній хліб або каші. Ці продукти сприяють підтримці стабільного рівня глюкози в крові, що позитивно впливає і на нормалізацію апетиту.

4. Вибирайте продукти харчування, які містять мононенасичені і поліненасичені жири, наприклад, оливкова або кунжутне масло. Також споживайте волоські горіхи, насіння льону, авокадо і жирну рибу, наприклад, оселедець.

5. Вживайте на обід і вечерю продукти з високим вмістом білків. Наприклад, курятину, сочевицю, боби, рибу або нежирну яловичину.

6.Намагайтеся частіше займатися фізичними вправами. Зарядка щоранку або заняття йогою допоможуть збільшити рівень дофаміну в організмі (біологічно активна хімічна речовина, яка безпосередньо стимулює центри емоційних реакцій і задоволення, впливає на покращення або погіршення настрою людини).

7. Також радимо повністю або хоча б частково відмовитися від алкоголю, кофеїну, обробленого цукру, крохмалистих вуглеводів.

Також Супрун порекомендувала не засиджуватися довго за комп'ютером і більше рухатися протягом дня.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що названа найщасливіша країна в світі.

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчуванні, тренуваннях і схуднення до літа (video.rbc.ua)