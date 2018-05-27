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МОЗ Украины предостерегает: 8 причин никогда не посещать солярий

STYLERКрасота и Здоровье        27.05.2018 - 15:58
Фото: (freepik.com)
Фото: (freepik.com)

Под воздействием УФ-лучей повышается шанс на развитие рака

Министерство охраны здоровья Украины в связи с резким повышением посещаемости салонов красоты в новой публикации указало на 8 причин, по которым не следует посещать солярий. Подборка фактов была опубликована в социальной сети Facebook.

"Во время загара в солярии человек получает высокий уровень УФ-излучения (UVA и UVB) в течение короткого промежутка времени, поэтому существует риск, что походы в солярий могут быть вредными для здоровья", — сообщается в публикации.

По мнению МОЗ Украины следующие 8 фактов должны предостеречь от походов в солярий:

  1. По результатам многочисленных исследований посещение солярия приводит к раку кожи, катаракте и раку глаз.
  2. У молодых людей риск рака выше, чем у пожилых. Ученые обнаружили, что среди женщин в возрасте до 30 лет, регулярно посещающих солярии, риск развития меланомы был в 6 раз выше, чем среди тех, которые не загорали.
  3. Ученые доказали, что чем чаще и дольше посещения солярия, тем большим становится риск развития онкологии.
  4. Устаревшие и новые модели оборудования для искусственного загара в равной степени несут вред для организма.
  5. Загар высушивает кожу и ускоряет ее старение (особенно в случае ожога). Это способствует появлению морщин и возрастных пятен.
  6. Посещение солярия — опасный способ стимулирования выработки в организме витамина D. Лучший способ – это прогулки на свежем воздухе с соблюдением всех правил безопасности пребывания на солнце.
  7. Убеждение о "базовом загаре", который якобы защищает кожу от ожогов в случае чрезмерного пребывания на солнце — миф. Нет никаких доказательств в подтверждение этой мысли.
  8. Во многих странах солярии запрещены или их использование ограничено законом.

"Очень важно объяснять своим детям об основные риски связанные с искусственным загаром и нецелесообразности посещения солярия, чтобы прекрасно выглядеть на выпускном или иной вечеринке", – сообщается в завершение.

Скрииншот поста аккаунта facebook.com/moz.ukr

Напомним, что в Украине за неделю корью заболели 1610 человек, из них 642 взрослых и 968 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Видео: video.rbc.ua

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