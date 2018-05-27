МОЗ України застерігає: 8 причин ніколи не відвідувати солярій

Під впливом УФ-променів підвищується шанс на розвиток раку

Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з різким підвищенням відвідування салонів краси в новій публікації вказало на 8 причин, за якими не слід відвідувати солярій. Підбірка фактів була опублікована в соціальній мережі Facebook.

"Під час засмаги в солярії людина отримує високий рівень УФ-випромінювання (UVA і UVB) протягом короткого проміжку часу, тому існує ризик, що походи в солярій можуть бути шкідливими для здоров'я", — повідомляється в публікації.

На думку МОЗ України наступні 8 фактів повинні застерегти від походів у солярій:

За результатами численних досліджень відвідування солярію призводить до раку шкіри, катаракти і раку очей. У молодих людей ризик раку вище, ніж у літніх. Вчені виявили, що серед жінок у віці до 30 років, які регулярно відвідують солярії, ризик розвитку меланоми був в 6 разів вище, ніж серед тих, які не засмагали. Вчені довели, що чим частіше і довше відвідування солярію, тим більшим стає ризик розвитку онкології. Застарілі і нові моделі обладнання для штучної засмаги в рівній мірі несуть шкоду для організму. Засмага висушує шкіру і прискорює її старіння (особливо у разі опіку). Це сприяє появі зморшок і вікових плям. Відвідування солярію — небезпечний спосіб стимулювання вироблення в організмі вітаміну D. Кращий спосіб – це прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням усіх правил безпеки перебування на сонці. Переконання про "базову засмагу", яка нібито захищає шкіру від опіків у разі надмірного перебування на сонці — міф. Немає жодних доказів на підтвердження цієї думки. У багатьох країнах солярії заборонені або їх використання обмежене законом.

"Дуже важливо пояснювати своїм дітям про основні ризики пов'язані зі штучною засмагою і недоцільність відвідування солярію, щоб чудово виглядати на випускному чи іншій вечірці", – повідомляється на завершення.

Скрииншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що в Україні за тиждень на кір захворіли 1610 осіб, з них 642 дорослих та 968 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Відео: video.rbc.ua