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МОЗ України застерігає: 8 причин ніколи не відвідувати солярій

STYLERКраса і здоров'я        27.05.2018 - 15:58
Фото: (freepik.com)
Фото: (freepik.com)

Під впливом УФ-променів підвищується шанс на розвиток раку

Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з різким підвищенням відвідування салонів краси в новій публікації вказало на 8 причин, за якими не слід відвідувати солярій. Підбірка фактів була опублікована в соціальній мережі Facebook.

"Під час засмаги в солярії людина отримує високий рівень УФ-випромінювання (UVA і UVB) протягом короткого проміжку часу, тому існує ризик, що походи в солярій можуть бути шкідливими для здоров'я", — повідомляється в публікації.

На думку МОЗ України наступні 8 фактів повинні застерегти від походів у солярій:

  1. За результатами численних досліджень відвідування солярію призводить до раку шкіри, катаракти і раку очей.
  2. У молодих людей ризик раку вище, ніж у літніх. Вчені виявили, що серед жінок у віці до 30 років, які регулярно відвідують солярії, ризик розвитку меланоми був в 6 разів вище, ніж серед тих, які не засмагали.
  3. Вчені довели, що чим частіше і довше відвідування солярію, тим більшим стає ризик розвитку онкології.
  4. Застарілі і нові моделі обладнання для штучної засмаги в рівній мірі несуть шкоду для організму.
  5. Засмага висушує шкіру і прискорює її старіння (особливо у разі опіку). Це сприяє появі зморшок і вікових плям.
  6. Відвідування солярію — небезпечний спосіб стимулювання вироблення в організмі вітаміну D. Кращий спосіб – це прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням усіх правил безпеки перебування на сонці.
  7. Переконання про "базову засмагу", яка нібито захищає шкіру від опіків у разі надмірного перебування на сонці — міф. Немає жодних доказів на підтвердження цієї думки.
  8. У багатьох країнах солярії заборонені або їх використання обмежене законом.

"Дуже важливо пояснювати своїм дітям про основні ризики пов'язані зі штучною засмагою і недоцільність відвідування солярію, щоб чудово виглядати на випускному чи іншій вечірці", – повідомляється на завершення.

Скрииншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що в Україні за тиждень на кір захворіли 1610 осіб, з них 642 дорослих та 968 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Відео: video.rbc.ua

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