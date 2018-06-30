"Не считаю калории": фитнес-тренер Анита Луценко поделилась 10 правилами питания и активности

Анита Луценко рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни
Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, получившая популярность после съемок в проекте "Зважені та щасливі", поделилась со своими instagram-подписчиками главными правилами создания подтянутой фигуры, да и отличного самочувствия.
Так, Луценко перечислила топ-10 правил питания и активности, которые сформировала из своего личного опыта.
Луценко не скрывает, что время от времени позволяет себе что-то "вредное". При этом фитнес-тренер неоднократно подчеркивала, что не зацикливается на ЗОЖ-е.
"Мои 10 % "вкусняшек" меня никак не портят. Если у вас 90% вредного и 1 яблоко (10% полезное) то идем со мной!" - рассказала Анита Луценко.
Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Итак, правила питания и активности от Аниты Луценко:
"Выстраиваешь весь режим, который делает тебя ЗДОРОВОЙ и красивой, тогда начинаем вместе есть зразы на праздники! И пиццу в Италии!" - подытожила Анита Луценко.
Обед во время разгрузочного дня от Аниты Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
При этом Луценко объясняла своим подписчикам, что такое аутофагия, которую она рекомендует практиковать раз в неделю. Сама же Луценко делает это по средам.
"Кодовое название - коротко "16/8" или "Аутофагия". За открытие этого механизма в 2016 японец получил Нобелевскую, а диетолог Фус Света говорит, что это самый эффективный разгруз. Происходит самообновление клетки, удаление чужеродных микроорганизмов и токсических белков. Клетка самоочищается при голодании 16 часов (в ночное время удобнее всего)", - объясняет Анита Луценко.
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Также тренер поделилась своей "схемой" разгрузочного дня:
"То есть фактически и я остаюсь без ужина. Мне очень нравится эффект, самоощущение и никакого напряга. Пить можно воду, чай травяной, без ничего", - делится секретами Луценко.
Напомним, ранее Анита Луценко поделилась домашним рецептом сырников, которые отлично подойдут на завтрак.
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