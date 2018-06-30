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"Не считаю калории": фитнес-тренер Анита Луценко поделилась 10 правилами питания и активности

STYLERКрасота и Здоровье        30.06.2018 - 07:36
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Анита Луценко рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, получившая популярность после съемок в проекте "Зважені та щасливі", поделилась со своими instagram-подписчиками главными правилами создания подтянутой фигуры, да и отличного самочувствия.

Так, Луценко перечислила топ-10 правил питания и активности, которые сформировала из своего личного опыта.

Луценко не скрывает, что время от времени позволяет себе что-то "вредное". При этом фитнес-тренер неоднократно подчеркивала, что не зацикливается на ЗОЖ-е.

"Мои 10 % "вкусняшек" меня никак не портят. Если у вас 90% вредного и 1 яблоко (10% полезное) то идем со мной!" - рассказала Анита Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Итак, правила питания и активности от Аниты Луценко:

  1. 90% здоровой еды и 10% "вредностей" за день.
  2. Основа рациона - это овощи! Их больше всего за день - 500 г минимум до 1 кг.
  3. Много воды не холодной и утром 300 мл.
  4. Раз в неделю аутофагия (в среду).
  5. Всегда завтракаю!
  6. Обед всегда стараюсь сделать максимально плотным и питательным! Поэтому после обеда могу съесть вкусняшку для удовлетворения рецепторов в сладком. Но не заменяю никогда нормальную еду сладким!
  7. Живу на 5 этаже без лифта, не пользуюсь эскалатором, если это возможно.
  8. Всегда занимаюсь чем-то: или силовая, или танцы, или пробежка, или Йога.
  9. Я не считаю ккал и БЖУ (белки, жиры, углеводы), потому как для меня важнее размер порции - 350-450 г!
  10. Стараюсь поесть до 20:00! Если ем после, то на весах всегда идет плюс.

"Выстраиваешь весь режим, который делает тебя ЗДОРОВОЙ и красивой, тогда начинаем вместе есть зразы на праздники! И пиццу в Италии!" - подытожила Анита Луценко.

Обед во время разгрузочного дня

Обед во время разгрузочного дня от Аниты Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

При этом Луценко объясняла своим подписчикам, что такое аутофагия, которую она рекомендует практиковать раз в неделю. Сама же Луценко делает это по средам.  

"Кодовое название - коротко "16/8" или "Аутофагия". За открытие этого механизма в 2016 японец получил Нобелевскую, а диетолог Фус Света говорит, что это самый эффективный разгруз. Происходит самообновление клетки, удаление чужеродных микроорганизмов и токсических белков. Клетка самоочищается при голодании 16 часов (в ночное время удобнее всего)", - объясняет Анита Луценко.

Анита Луценко

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Также тренер поделилась своей "схемой" разгрузочного дня:

  • Завтрак: белковый (сырники, творог, яичница, омлет)
  • Перекус: фрукт или салат
  • Обед (около 15-16 часов): углеводный( чечевица, овощи, каши, макароны) 
  • И после этого рот на замок! До утра, отсчитав 16 часов.

"То есть фактически и я остаюсь без ужина. Мне очень нравится эффект, самоощущение и никакого напряга. Пить можно воду, чай травяной, без ничего", - делится секретами Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась домашним рецептом сырников, которые отлично подойдут на завтрак.

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Теги: Анита Луценко, Фитнес-тренер
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