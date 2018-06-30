"Не рахую калорії": фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася 10 правилами харчування та активності

Аніта Луценко розповіла, як правильно проводити розвантажувальні дні

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, що отримала популярність після зйомок у проекті "Зважені та щасливі", поділилася зі своїми instagram-підписниками головними правилами створення підтягнутої фігури, та й відмінного самопочуття.

Так, Луценко перерахувала топ-10 правил харчування і активності, які сформувала зі свого особистого досвіду.

Луценко не приховує, що час від часу дозволяє собі щось "шкідливе". При цьому фітнес-тренер неодноразово підкреслювала, що не зациклюється на ЗСЖ-е.

"Мої 10 % "смачненького" мене ніяк не псують. Якщо у вас 90% шкідливого і 1 яблуко (10% корисне) то ходімо зі мною!" - розповіла Аніта Луценко.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Отже, правила харчування і активності від Аніти Луценко:

90% здорової їжі та 10% "шкідливостей" за день. Основа раціону - це овочі! Їх найбільше за день - 500 г мінімум до 1 кг Багато води не холодної і вранці 300 мл. Раз в тиждень аутофагія (в середу). Завжди снідаю! Обід завжди намагаюся зробити максимально щільним і поживним! Тому після обіду можу з'їсти ласощі для задоволення рецепторів в солодкому. Але не заміняю ніколи нормальну їжу солодким! Живу на 5 поверсі без ліфта, не користуюся ескалатором, якщо це можливо. Завжди займаюся чимось: або силова, або танці, або пробіжка, або Йога. Я не рахую ккал і БЖУ (білки, жири, вуглеводи), тому як для мене важливіше розмір порції - 350-450 г! Намагаюся поїсти до 20:00! Якщо їм після, то на вагах завжди йде плюс.

"Вибудовуєш весь режим, який робить тебе ЗДОРОВОЮ і красивою, тоді починаємо разом їсти зрази на свята! І піцу в Італії!" - підсумувала Аніта Луценко.

Обід під час розвантажувального дня від Аніти Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

При цьому Луценко пояснювала своїм підписникам, що таке аутофагія, яку вона рекомендує практикувати раз на тиждень. Сама ж Луценко робить це по середах.

"Кодова назва - коротко "16/8" або "Аутофагія". За відкриття цього механізму в 2016 японець отримав Нобелівську, а дієтолог Фус Світлана каже, що це найефективніший разгруз. Відбувається самовідновлення клітини, видалення чужорідних мікроорганізмів і токсичних білків. Клітка самоочищується при голодуванні 16 годин (в нічний час найзручніше)", - пояснює Аніта Луценко.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Також тренер поділилася своєю "схемою" розвантажувального дня:

Сніданок: білковий (сирники, сир, яєчня, омлет)

Перекус: фрукт або салат

Обід (близько 15-16 годин): вуглеводний( сочевиця, овочі, каші, макарони)

І після цього рот на замок! До ранку, відрахувавши 16 годин.

"Тобто фактично і я залишаюся без вечері. Мені дуже подобається ефект, самовідчуття та ніякого напрягу. Пити можна воду, чай трав'яний, без нічого", - ділиться секретами Луценко.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко поділилася домашнім рецептом сирників, які відмінно підійдуть на сніданок.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER)