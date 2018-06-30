"Не рахую калорії": фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася 10 правилами харчування та активності

Аніта Луценко розповіла, як правильно проводити розвантажувальні дні
Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, що отримала популярність після зйомок у проекті "Зважені та щасливі", поділилася зі своїми instagram-підписниками головними правилами створення підтягнутої фігури, та й відмінного самопочуття.
Так, Луценко перерахувала топ-10 правил харчування і активності, які сформувала зі свого особистого досвіду.
Луценко не приховує, що час від часу дозволяє собі щось "шкідливе". При цьому фітнес-тренер неодноразово підкреслювала, що не зациклюється на ЗСЖ-е.
"Мої 10 % "смачненького" мене ніяк не псують. Якщо у вас 90% шкідливого і 1 яблуко (10% корисне) то ходімо зі мною!" - розповіла Аніта Луценко.
Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Отже, правила харчування і активності від Аніти Луценко:
"Вибудовуєш весь режим, який робить тебе ЗДОРОВОЮ і красивою, тоді починаємо разом їсти зрази на свята! І піцу в Італії!" - підсумувала Аніта Луценко.
Обід під час розвантажувального дня від Аніти Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
При цьому Луценко пояснювала своїм підписникам, що таке аутофагія, яку вона рекомендує практикувати раз на тиждень. Сама ж Луценко робить це по середах.
"Кодова назва - коротко "16/8" або "Аутофагія". За відкриття цього механізму в 2016 японець отримав Нобелівську, а дієтолог Фус Світлана каже, що це найефективніший разгруз. Відбувається самовідновлення клітини, видалення чужорідних мікроорганізмів і токсичних білків. Клітка самоочищується при голодуванні 16 годин (в нічний час найзручніше)", - пояснює Аніта Луценко.
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Також тренер поділилася своєю "схемою" розвантажувального дня:
"Тобто фактично і я залишаюся без вечері. Мені дуже подобається ефект, самовідчуття та ніякого напрягу. Пити можна воду, чай трав'яний, без нічого", - ділиться секретами Луценко.
Нагадаємо, раніше Аніта Луценко поділилася домашнім рецептом сирників, які відмінно підійдуть на сніданок.
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