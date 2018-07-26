"Не зацикливайтесь на негативе": эксперты рассказали, как пережить магнитные бури во время лунного затмения

Иллюстративное фото (pixabay)

"Кровавая луна" уже скоро

Специалисты рекомендуют не накручивать себя и не зацикливаться на неприятных мыслях во время лунного затмения, которое состоится в пятницу, 27 июля. Об этом пишет ТСН.

Зачастую люди склонны списывать плохое самочувствие, раздражительность и разные неприятности на явления природы, такие как магнитные бури или лунное затмение. Но эксперты утверждают, что далеко не всегда в подобных вещах виновата природа.

Как объясняет физик Андрей Романец, магнитные бури возникают, когда на солнце мощные взрывы и выбрасывается огромное количество плазмы, которая летит к нам и наталкивается на магнитную оболочку планеты. Так вот, в лесу или в поле, где нет искаженных полей, все находится в пределах нормы, а в современных домах это поле искажено.

Специалист утверждает, что нужно опасаться не магнитных полей, а того, что нас окружает, потому что явления природы не могут так влиять на самочувствие человека.

Фото: ТСН

Психотерапевт Катерина Балканская считает, что на организм человека влияет много факторов – эмоциональное и психологическое состояние, а также смена погоды.

А терапевт Марина Крапивнер советует вовремя ложиться спать, правильно и вовремя питаться, не курить и не употреблять алкоголь в большом количестве.

Астрологи рекомендуют не накручивать себя, не думать о плохом, а наблюдать за чарующим явлением лунного затмения и посвятить этот период отдыху, навести порядок в делах и сменить обстановку или работу.

Напомним, в период с 27 июля по 27 августа планета будет находится под воздействием ретроградного Марса и Меркурия, а также в этот период ожидаются три затмения.

В период ретроградного Марса люди более обычного подвержены стрессу, так как он оказывает негативное воздействие на состояние здоровья.

В это время обостряются хронические заболевания. Во время операций увеличиваются кровопотери, возникают скрытые кровотечения, наблюдается повышенная кровоточивость оперированной раны.

Кстати, ранее мы писали о том, что к Земле приближается затмение века.

Видео: video.rbc.ua