"Не зациклюйтеся на негативі": експерти розповіли, як пережити магнітні бурі під час місячного затемнення

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"Кривава луна" вже скоро

Фахівці рекомендують не накручувати себе і не зациклюватися на неприємних думках під час місячного затемнення, яке відбудеться у п'ятницю, 27 липня. Про це пише ТСН.

Часто люди схильні списувати погане самопочуття, дратівливість і різні неприємності на явища природи, такі як магнітні бурі чи місячне затемнення. Але експерти стверджують, що далеко не завжди в подібних речах винна природа.

Як пояснює фізик Андрій Романець, магнітні бурі виникають, коли на сонці потужні вибухи і викидається величезна кількість плазми, яка летить до нас і наштовхується на магнітну оболонку планети. Так от, в лісі чи в полі, де немає перекручених полів, все знаходиться в межах норми, а в сучасних будинках це поле спотворене.

Фахівець стверджує, що потрібно побоюватися не магнітних полів, а того, що нас оточує, тому що явища природи не можуть так впливати на самопочуття людини.

Фото: ТСН

Психотерапевт Катерина Балканська вважає, що на організм людини впливає багато факторів – емоційний і психологічний стан, а також зміна погоди.

А терапевт Марина Крапивнер радить вчасно лягати спати, правильно і вчасно харчуватися, не курити і не вживати алкоголь у великій кількості.

Астрологи рекомендують не накручувати себе, не думати про погане, а спостерігати за чарівним явищем місячного затемнення і присвятити цей період відпочинку, навести порядок у справах і змінити обстановку або роботу.

Нагадаємо, в період з 27 липня по 27 серпня планета знаходиться під впливом ретроградного Марса і Меркурія, а також в цей період очікуються три затемнення.

В період ретроградного Марса люди більше звичайного схильні до стресу, так як він чинить негативний вплив на стан здоров'я.

В цей час загострюються хронічні захворювання. Під час операцій збільшуються крововтрати, виникають приховані кровотечі, спостерігається підвищена кровоточивість оперованої рани.

До речі, раніше ми писали про те, що до Землі наближається затемнення століття.

Відео: video.rbc.ua