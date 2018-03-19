Невероятное перевоплощение: 50-летняя киевлянка похудела на 37 килограммов

До похудения женщина весила 105 килограммов

50-летняя Татьяна Лукьянова из Киева покорила сеть историей своего перевоплощения и трансформации. За полтора года киевлянка похудела на 37 килограммов, благодаря правильному питанию и небольшой физической нагрузке. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

До похудения женщина весила 105 килограммов и считала, что это нормально. У нее из-за переедания были большие проблемы со здоровьем.

"Меня все устраивало, говорили все, что это возрастные изменения, что все толстые. После 50 лет я уже не могла ни встать, ни ходить. Болели суставы, была тошнота, изжога, если переедала, ночью начинались рвотные рефлексы. Приезжала скорая помощь, которая не могла даже снизить артериальное давление, были очень большие проблемы", - рассказала Татьяна.

В похудении киевлянке помог профессиональный диетолог - ее дочь Марина, которая полностью поменяла ее представление о пище.

"Был критический момент, когда врачи вообще не уезжали от нас, и ей было очень плохо. Каждый день она не могла нормально спать, отдыхать, кушать, у нее постоянно были боли в подреберье. Однажды, когда я приехала на работу, она позвонила и сказала, что больше не может, у нее не снимаются никакие боли, артериальное давление очень высокое, я взяла на 15 дней отпуск за свой счет, приехала, в этот же день мы прошли всех врачей, все исследования, клинические минимумы", - вспоминает дочь Марина.

У Татьяны диагностировали ожирение второй степени, а также гепатоз печени.

Видео: Невероятное похудение Татьяны из Киева (tsn.ua)

"В этот же день мы выкинули всю еду, которую она употребляла и которая дала ей эти заболевания. Также в этот день мы поехали и сделали закупку здоровой еды: овощи, рыба, все виды нежирного мяса. Мы начали уменьшать порции, чтобы желудок уменьшился, пять-шесть раз в день ели, каждые два-три часа. В перекусах до двух часов дня мы позволяли себе сухофрукты – правильные углеводы. Это не давало срывов. И плюс была эмоциональная, моральная поддержка: "Мама, поехали куда-нибудь погуляем", - рассказала дочь.

После этого Татьяна каждое утро заставляла себя пить стакан воды и завтракать. Марина составила маме рацион, они начали готовить на пару. К тому же Татьяна заставляла себя брать здоровую еду на работу и занялась ходьбой.

"Мы начали со 100 метров, потом километр, два, три и с каждым месяцем она худела, и сейчас мы каждый день находим десять километров. Ходим и в ветер, и в снег, и в -10, и в -13, жарко или холодно - мы все равно ходим", - отметила Марина.

Как ранее сообщалось, топ-10 полезных советов от фитнес-тренера Аниты Луценко: о питании, тренировках и похудении к лету.

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (video.rbc.ua)