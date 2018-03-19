Неймовірне перевтілення: 50-річна киянка схудла на 37 кілограмів

До схуднення жінка важила 105 кілограмів

50-річна Тетяна Лук'янова з Києва підкорила мережу історією свого перевтілення і трансформації. За півтора року киянка схудла на 37 кілограмів, завдяки правильному харчуванню і невеликому фізичному навантаженню. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

До схуднення жінка важила 105 кілограмів і вважала, що це нормально. У неї через переїдання були великі проблеми зі здоров'ям.

"Мене все влаштовувало, говорили всі, що це вікові зміни, що всі товсті. Після 50 років я вже не могла ні встати, ні ходити. Боліли суглоби, була нудота, печія, якщо переїдала, вночі починалися блювотні рефлекси. Приїжджала швидка допомога, яка не могла навіть знизити артеріальний тиск, були дуже великі проблеми", - розповіла Тетяна.

В схудненні киянці допоміг професійний дієтолог - її дочка Марина, яка повністю змінила її уявлення про їжу.

"Був критичний момент, коли лікарі взагалі не їхали від нас, і їй було дуже погано. Кожен день вона не могла нормально спати, відпочивати, їсти, у неї постійно були болі в підребер'ї. Одного разу, коли я приїхала на роботу, вона подзвонила і сказала, що більше не може, у неї не знімаються ніякі болю, артеріальний тиск дуже високий, я взяла на 15 днів відпустки за свій рахунок, приїхала, в цей же день ми пройшли всіх лікарів, всі дослідження, клінічні мінімуми", - згадує дочка Марина.

У Тетяни діагностували ожиріння другого ступеня, а також гепатоз печінки.

Відео: Неймовірне схуднення Тетяни з Києва (tsn.ua)

"В цей же день ми викинули всю їжу, яку вона вживала і яка дала їй ці захворювання. Також в цей день ми поїхали і зробили закупівлю здорової їжі: овочі, риба, всі види нежирного м'яса. Ми почали зменшувати порції, щоб шлунок зменшився, п'ять-шість разів на день їли, кожні два-три години. У перекуси до двох годин дня ми дозволяли собі сухофрукти – правильні вуглеводи. Це не давало зривів. І плюс була емоційна, моральна підтримка: "Мама, поїхали куди-небудь погуляємо", - розповіла дочка.

Після цього Тетяна щоранку змушувала себе пити склянку води і снідати. Марина склала мамі раціон, вони почали готувати на пару. До того ж Тетяна змушувала себе брати здорову їжу на роботу і зайнялася ходьбою.

"Ми почали зі 100 метрів, потім кілометр, два, три і з кожним місяцем вона худла, і зараз ми кожен день знаходимо десять кілометрів. Ходимо і в вітер, і в сніг, і в -10, і у -13, жарко або холодно - ми все одно ходимо", - зазначила Марина.

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Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчуванні, тренуваннях і схуднення до літа (video.rbc.ua)