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Обладатель титула "Самый красивый мужчина" рассказал, как боролся за победу

STYLERКрасота и Здоровье        10.06.2018 - 13:32
Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Богдан Юсипчук считает, что помимо Украину стоит показывать с красивой стороны

Украинский актер Богдан Юсипчук, который недавно в Перу получил титул "Мистер мира-2018" и стал самым красивым мужчиной на планете, рассказал, почему решил принять участие в конкурсе. Об этом его расспросила Катя Осадчая, передает "ТСН".

Самый красивый мужчина планеты назвал истинную цель участия в конкурсе — быть полезным для страны. В целях у него получение профессиональной награды — "Оскара".

"Я поехал на этот конкурс, потому что хотел быть чем-то полезным для Украины. Кроме того, что я хочу прославить Украину в актерском плане и конечно взять "Оскар" - это моя мечта, и быть первым в таком конкурсе - мне удалось. Остался "Оскар", и я сделаю это обязательно. Мне надо, чтобы об Украине узнали с хорошей стороны", - заявил актер.

Интересно, что в мужских конкурсах красоты, как и в женских, есть выход в плавках, где мужчины демонстрируют свою фигуру.

Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Мы выходили в плавках и нас оценивали, насколько пропорционально мы развиты. Но если бы это был просто конкурс красоты, то мы бы просто приехали в Перу на 5 минут, нас бы просто посмотрели и отправили домой, или вообще бы мы просто выслали свои фотографии", – поделился актер.

Юсипчук также акцентировал внимание на том, что после красоты тела оценивалась стратегия, тактика и психология мужчин. В плане красоты актер не считает себя наиболее пропорциональным, но победа досталась ему по той причине, что он смог преподнести себя с правильной стороны.

Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Конкурс именно мужской красоты закончился в первый день и начинался конкурс стратегов, тактиков и психологов. Потому что действительно ребята были намного пропорциональнее чем я, большинство из них фитнес-тренеры, а я актер — правильно мог себя показать, позировать. Наверное совокупность этих факторов как раз и дала мне победу", — прокомментировал конкурс Богдан.

Ранее сообщалось, что Богдан Юсипчук находится среди претендентов на главного героя телешоу "Холостяк 9". Среди номинантов на звание "главного холостяка страны" выделили — Никиту Добрынина, Артема Приходько, Сергея Цибульского, Богдана Юсипчука, Владислава Безрука.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: конкурс красоты
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