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Володар титулу "Найкрасивіший чоловік" розповів, як боровся за перемогу

STYLERКраса і здоров'я        10.06.2018 - 13:32
Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Богдан Юсипчук вважає, що Україну варто показувати з гарної сторони

Український актор Богдан Юсипчук, який нещодавно в Перу отримав титул "Містер світу-2018" і став найкрасивішим чоловіком на планеті, розповів, чому вирішив взяти участь у конкурсі. Про це його розпитала Катя Осадча, передает "ТСН".

Найкрасивіший чоловік планети назвав справжню мету участі у конкурсі — бути корисним для країни. В цілях у нього отримання професійної нагороди — "Оскара".

"Я поїхав на цей конкурс, тому що хотів бути чимось корисним для України. Крім того, що я хочу прославити Україну в акторському плані і звичайно взяти "Оскар" - це моя мрія, і бути першим в такому конкурсі - мені вдалося. Залишився "Оскар", і я зроблю це обов'язково. Мені треба, щоб про Україну дізналися з хорошого боку", - заявив актор.

Цікаво, що в чоловічих конкурсах краси, як і в жіночих, є вихід в плавках, де чоловіки демонструють свою фігуру.

Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Ми виходили в плавках і нас оцінювали, наскільки пропорційно ми розвинені. Але якщо б це був просто конкурс краси, то ми б просто приїхали в Перу на 5 хвилин, нас би просто подивилися і відправили додому, або взагалі б ми просто вислали свої фотографії", – поділився актор.

Юсипчук також акцентував увагу на тому, що після краси тіла оцінювалася стратегія, тактика і психологія чоловіків. В плані краси актор не вважає себе найбільш пропорційним, але перемога дісталася йому з тієї причини, що він зміг піднести себе з правильної сторони.

Фото: (instagram.com/iusypchuk_bogdan)

"Конкурс саме чоловічої краси закінчився в перший день і починався конкурс стратегів, тактиків і психологів. Тому що дійсно хлопці були набагато пропорційнішими ніж я, більшість з них фітнес-тренери, а я актор — правильно міг себе показати, позувати. Напевно сукупність цих факторів якраз і дала мені перемогу", — прокоментував конкурс Богдан.

Раніше повідомлялося, що Богдан Юсипчук знаходиться серед претендентів на головного героя телешоу "Холостяк 9". Серед номінантів на звання "головного холостяка країни" виділили — Микиту Добриніна, Артема Приходько, Сергія Цибульського, Богдана Юсипчука, Владислава Безрука.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: конкурс красоты
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