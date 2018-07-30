Пожалуйста, сделайте паузу на две минуты и прочтите это

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этот небольшой совет поможет выжить при сердечном приступе

Представьте что сейчас 19:25 вечера. Вы в одиночестве идете домой после необычайно тяжелого дня на работе. Вы очень уставший и расстроенный.

Внезапно вы начинаете испытывать сильную боль в груди, которая начинает отдавать в вашу руку и подниматься к вашей челюсти. Вы находитесь всего лишь в 5 км от ближайшей к вашему дому больницы.

Иллюстративное фото (twitter.com/mnt)

К сожалению, вы не знаете, сможете ли вы до нее добраться… Вы проходили курс первой помощи и непрямого массажа сердца. Но учитель, который проводил курс, не сказал вам, как сделать его себе самому.

Да и, по правде говоря, это не так просто, как это показано в фильмах и сериалах. Поэтому без должной подготовки у вас все равно ничего бы не вышло…

Как выжить при сердечном приступе, когда вы один?

Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем, как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того, как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать, что сейчас потеряет сознание.

Иллюстративное фото (twitter.com/mnt)

Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным, как при отхаркивании мокроты из глубины легких.

Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые две секунды без перерывов, пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете, что сердце опять начало биться нормально.

Глубокие вдохи поставляют кислород в легкие, а кашляющие движения сжимают сердце и поддерживают циркуляцию крови. Сжимающее давление на сердце также помогает ему восстановить нормальный ритм. Таким образом, жертвы сердечного приступа могут добраться до больницы.

Иллюстративное фото (Beyond Being)

Расскажите об этом как можно большему количеству людей. Это может спасти их жизнь! Кардиологи говорят, что если каждый, кто получит это сообщение, добровольно отправит его 10 людям, он спасет как минимум одну жизнь!

Видео: РБК-Украина