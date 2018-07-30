Будь ласка, зробіть паузу на дві хвилини і прочитайте це

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ця невелика порада допоможе вижити при серцевому нападі

Уявіть що зараз 19:25 вечора. Ви самотній йдете додому після надзвичайно важкого дня на роботі. Ви дуже втомлений і засмучений.

Раптом ви починаєте відчувати сильний біль у грудях, який починає віддавати в вашу руку і підніматися до вашої щелепи. Ви знаходитесь всього лише в 5 км від найближчої до вашого дому лікарні.

Ілюстративне фото (twitter.com/mnt)

На жаль, ви не знаєте, чи зможете до неї дістатися... Ви проходили курс першої допомоги і непрямого масажу серця. Але вчитель, який проводив курс, не сказав вам, як зробити його самому собі.

Та й, по правді кажучи, це не так просто, як це показано у фільмах і серіалах. Тому без належної підготовки у вас все одно нічого б не вийшло...

Як вижити при серцевому нападі, коли ви один?

Оскільки багато людей знаходяться одні в момент, коли трапляється серцевий напад, перед тим, як людина втратить свідомість, у неї є всього близько 10 секунд, після того, як серце починає битися нерівномірно і вона починає відчувати, що зараз втратить свідомість.

Ілюстративне фото (twitter.com/mnt)

Однак такі жертви можуть допомогти собі багаторазовим і дуже енергійним кашлем. Перед кожним кашлем потрібно зробити глибокий вдих. Кашель повинен бути глибоким і тривалим, як при відхаркуванні мокротиння з глибини легень.

Вдих і кашель повинні повторюватися приблизно кожні дві секунди без перерв, поки не надійде допомога або поки не відчуєте, що серце знову почало битися нормально.

Глибокі вдихи постачають кисень в легені, а кашляючі рухи стискають серце і підтримують циркуляцію крові. Тиск на серце також допомагає йому відновити нормальний ритм. Таким чином, жертви серцевого нападу можуть дістатися до лікарні.

Ілюстративне фото (Beyond Being)

Розкажіть про це якомога більшій кількості людей. Це може врятувати життя! Кардіологи кажуть, що якщо кожен, хто отримає це повідомлення, добровільно відправить його 10 людям, він врятує як мінімум одне життя!

Відео: РБК-Україна