Что продают под видом кофе: украинцев предупредили об опасности (видео)

Специалисты сравнили кофе из перехода и из магазина

Украинцам рассказали, что им продают под видом кофе в магазинах и в подземных переходах. Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, что кофе противопоказан беременным и детям, вреден для сердца. Этот напиток может привести к нервному истощению, зависимости. Однако с недавних пор в Украине кофе продают чуть ли не на каждой остановке. Желающим доступны растворимый и заварной, со сливками и даже без кофеина.

Журналисты выяснили, что украинцам продают под видом ароматного кофе.

Отмечается, что из года в год импорт кофе в Украину растет. Так, за прошлый год импорт вырос на пять процентов. В нашу страну ввезли почти 31 тысячу тонн.

"Структура потребления кофе в Украине. Натуральный (молотый, зерно) 35%. Кофе-миксы – 33%. Растворимый – 26%. Кофейные смеси – 4%. Собственные торговые марки – 2%", - рассказали журналисты.

В мире распространены два сорта кофе – арабика и робуста. Треть потребителей напитка отдают предпочтение натуральному кофе – в зернах или молотому. Растворимый, по статистике, потребляет каждый пятый.

В подземном переходе прямо с пола предлагают кофе известных брендов. Фасовка растворимого – по 400 грамм. В магазине такая пачка стоит не меньше трех сотен.

Журналист купил растворимый кофе и в зернах, чтобы провести лабораторные исследования. Такой же кофе купили и в магазине, чтобы позднее сравнить с образцами, купленными в переходе.

Истинные кофеманы растворимый кофе не любят.

Растворимый кофе появился в 19-ом веке как попытка бразильских производителей сохранить и продать излишки зерен. А в больших объемах растворимый кофе начали выпускать во время первой мировой войны.

В постсоветских странах у такого вида сформировалась стойкая группа потребителей еще во времена дефицита и вожделенных жестянок с индийским растворимым кофе. Оказалось, что мелкий коричневый порошок подделывают чаще всего.

По словам эксперта, это могут быть молотые зерна злаковых культур, овса, ячменя, свеклы.

По результатам лабораторных испытаний, и растворимый кофе, купленный в магазине, и кофе, приобретенный с рук в подземке, соответствуют нормативам.

Эксперты подчеркнули, что фальсифицируют не только растворимый кофе или молотый, но и кофейные зерна.

Видео: Кофе (YouTube/Сегодня)

Эксперты рекомендуют не покупать кофе в подземных переходах.

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