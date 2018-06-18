Що продають під виглядом кави: українців попередили про небезпеку (відео)

Фахівці порівняли каву з переходу і з магазину

Українцям розповіли, що їм продають під виглядом кави в магазинах і в підземних переходах. Про це повідомляє "Сьогодні".

Зазначається, що кава протипоказана вагітним і дітям, шкідлива для серця. Цей напій може призвести до нервового виснаження, залежності. Проте від нещодавна в Україні каву продають майже на кожній зупинці. Бажаючим доступні розчинна і заварна, з вершками і, навіть, без кофеїну.

Журналісти з'ясували, що українцям продають під виглядом ароматної кави.

Відзначається, що з року в рік імпорт кави в Україну зростає. Так, за минулий рік імпорт зріс на п'ять відсотків. В нашу країну ввезли майже 31 тисячу тонн.

"Структура споживання кави в Україні. Натуральний (мелений, зерно) 35%. Кавові мікси – 33%. Розчинна – 26%. Кавові суміші – 4%. Власні торгові марки – 2%", - розповіли журналісти.

У світі поширені два сорти кави – арабіка і робуста. Третина споживачів напою віддають перевагу натуральній каві в зернах чи меленій. Розчинну, за статистикою, споживає кожен п'ятий.

У підземному переході прямо з підлоги пропонують каву відомих брендів. Фасування розчинної – по 400 грам. В магазині така пачка коштує не менше трьох сотень.

Журналіст купив розчинну каву і в зернах, щоб провести лабораторні дослідження. Таку ж каву купили і в магазині, щоб пізніше порівняти із зразками, купленими в переході.

Справжні кавомани розчинну каву не люблять.

Розчинна кава з'явилася в 19-му столітті як спроба бразильських виробників зберегти і продати надлишки зерен. А у великих обсягах розчинну каву почали випускати під час першої світової війни.

В пострадянських країнах у такого виду сформувалася стійка група споживачів ще в часи дефіциту і жаданих бляшанок з індійською розчинною кавою. Виявилося, що дрібний коричневий порошок підробляють найчастіше.

За словами експерта, це можуть бути мелені зерна злакових культур, вівса, ячменя, буряка.

За результатами лабораторних випробувань, і розчинна кава, куплена в магазині, і кава, придбана з рук в підземці, відповідають нормативам.

Експерти підкреслили, що фальсифікують не тільки розчинну каву або мелену, але і кавові зерна.

Відео: Кава (YouTube/Сьогодні)

Експерти рекомендують не купувати каву в підземних переходах.

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