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Татуировки опасны: ученые объяснили почему

STYLERКрасота и Здоровье        19.06.2018 - 16:57

Прежде, чем набить тату - подумайте

Британские ученые из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго доказали, что нанесение татуировок может нести опасность для здоровья. Об этом сообщает BMJ Case Reports.

Исследователи из Национальной службы здравоохранения Британии сообщили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут привести к развитию тяжелых воспалительных заболеваний.

К такому заключению ученые пришли после того, как изучили медицинские данные 32-летней женщины из Глазго, которая жаловалась на сильные боли в колене после нанесения татуировки.

Оказывается, до того, как женщина решилась на татуировку, она перенесла операцию по пересадке легких, а потом находилась долгое время на антибиотиках. Из-за этого, иммунная система женщины сильно ослабла, что привело к тому, что механизм работы иммунной системы переключился.

Частицы краски из-под кожи начали распространяться по соединительной ткани и спровоцировали хронические воспаления, которые вызывали боль в ногах и другие неприятные ощущения.

Для того, чтобы нормализовать работу иммунной системы, женщине пришлось три года принимать специальные препараты и заниматься физиотерапией. Но, как утверждают ученые, главную проблему это не решает.

Эксперты предостерегают людей с пониженным иммунитетом, ослабленным вследствие тяжелых заболеваний, делать татуировки, так как это может привести к очень серьезным заболеваниям.

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Теги: тату, татуировка, ученые
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