Татуювання небезпечні: вчені пояснили чому

Перш, ніж набити тату - подумайте

Британські вчені з Національної служби охорони здоров'я Британії в Глазго довели, що нанесення татуювань може нести небезпеку для здоров'я. Про це повідомляє BMJ Case Reports.

Дослідники з Національної служби охорони здоров'я Британії повідомили, що проколи і пошкодження верхнього шару шкіри можуть привести до розвитку важких запальних захворювань.

До такого висновку вчені прийшли після того, як вивчили медичні дані 32-річної жінки з Глазго, яка скаржилася на сильні болі в коліні після нанесення татуювання.

Виявляється, до того, як жінка зважилася на татуювання, вона перенесла операцію з пересадки легенів, а потім перебувала довгий час на антибіотиках. З-за цього, імунна система жінки сильно ослабла, що призвело до того, що механізм роботи імунної системи переключився.

Частинки фарби з-під шкіри почали поширюватися по сполучній тканині і спровокували хронічні запалення, які викликали біль в ногах і інші неприємні відчуття.

Для того, щоб нормалізувати роботу імунної системи, жінці довелося три роки приймати спеціальні препарати і займатися фізіотерапією. Але, як стверджують вчені, головну проблему це не вирішує.

Експерти застерігають людей із зниженим імунітетом, ослабленим внаслідок важких захворювань, робити татуювання, так як це може призвести до дуже серйозних захворювань.

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