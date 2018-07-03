Ученые нашли новое свойство популярного жаропонижающего средства

Это лекарство способно облегчить состояние при болезни Альцгеймера

Американские ученые обнаружили новое свойство у обычного аспирина. Об этом сообщают в журнале Eurek Alert.

Оказывается, обычный аспирин может смягчать проявления болезни Альцгеймера, заболевания, которые быстро развивается и сложно поддается лечению. Именно к такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета РАШ в США.

Они утверждают, что регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление "лишних отходов" из головного мозга.

Хотя точная причина прогрессирования болезни Альцгеймера неизвестна, ведущим механизмом является нарушение клиренса токсического бета-амилоида, особенно из гиппокампа. Поэтому активация клеточного аппарата, ответственного за удаление отходов из головного мозга, стала многообещающей стратегией для замедления заболевания.

Для того, чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели опыты на животных. Результаты показали, что аспирин способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы, компоненты клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор.

Кроме того, в ходе исследования, ученые обнаружили, что популярный жаропонижающий препарат способен облегчать боль и благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему.

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