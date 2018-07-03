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Вчені знайшли нову властивість популярного жарознижуючого засобу

STYLERКраса і здоров'я        03.07.2018 - 23:25
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Ці ліки здатні полегшити стан при хворобі Альцгеймера

Американські вчені виявили нову властивість у звичайного аспірину. Про це повідомляють в журналі Eurek Alert.

Виявляється, звичайний аспірин може пом'якшувати прояви хвороби Альцгеймера, захворювання, які швидко розвивається і важко піддається лікуванню. Саме до такого висновку прийшли дослідники з медичного центру Університету РАШ в США.

Вони стверджують, що регулярний прийом аспірину в окремих випадках може запускати механізм відновлення клітинної структури, відповідальної за видалення "зайвих відходів" з головного мозку.

Хоча точна причина прогресування хвороби Альцгеймера невідома, провідним механізмом є порушення кліренсу токсичного бета-амілоїду, особливо з гіпокампу. Тому активація клітинного апарату, відповідального за видалення відходів з головного мозку, стала багатообіцяючою стратегією для уповільнення захворювання.

Для того, щоб перевірити свою гіпотезу, вчені провели досліди на тваринах. Результати показали, що аспірин здатний зм'якшувати патологію бляшок амилоїдів у мишей і стимулювати лізосоми, компоненти клітин тварин, які допомагають видаляти з організму клітинне сміття.

Крім того, в ході дослідження, вчені виявили, що популярний жарознижуючий препарат здатний полегшувати біль і сприятливо впливати на серцево-судинну систему.

До речі, Уляна Супрун розповіла, як убезпечити себе від підробок при купівлі ліків.

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Теги: здоров'я, вчені, лекарства
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