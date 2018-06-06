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Ученые обнаружили новую пользу от употребления кофе

STYLERКрасота и Здоровье        06.06.2018 - 22:26
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Свои догадки они подтвердили практическими исследованиями

Специалисты из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе в США пришли к выводу, что употребление кофеина полезно для человека.  Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые пришли к выводу, что кофе повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

В исследовании приняли участие 72 студента.  Студентов разделили на две группы, одна из которых получала бодрящий напиток до обсуждения темы, а вторая – после.

"В то время как во многих исследованиях рассматривается, как кофеин влияет на индивидуальную производительность, мы - первые, кто изучает влияние, которое он оказывает на команды", - говорит Амит Сингх, соавтор исследования и докторант по маркетингу в Колледже бизнеса Fisher в Университете штата Огайо.

После (или до) того, как участники выпили кофе, им предложили в течение 15 минут подумать над темой о международном протестном движении "Оккупай" и дать рекомендацию относительно ее включения в список тем для групповой дискуссии. Добровольцам также предложили оценить уровень заинтересованности в обсуждении — свой и других участников.

В результате оказалось, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой.

Фото: pixabay.com

"Неудивительно, что люди, которые пили кофе с кофеином, как правило, были более внимательными", - заметили эксперты.

Результаты также показали, что люди, как правило, больше разговаривают после употребления кофеина.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о всеми любимом напитке кофе. Она дала советы по его употреблению, а также сообщила интересные факты.

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Теги: кофе, ученые
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