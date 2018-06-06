Вчені виявили нову користь від вживання кави

Свої здогадки вони підтвердили практичними дослідженнями

Фахівці з Університету штату Огайо і Каліфорнійського університету в Дейвісі в США прийшли до висновку, що вживання кофеїну корисно для людини. Про це повідомляє MedicalXpress.

Вчені прийшли до висновку, що кава підвищує увагу і працездатність людей в колективі.

У дослідженні взяли участь 72 студента. Студентів розділили на дві групи, одна з яких отримувала підбадьорливий напій до обговорення теми, а друга – після.

"У той час як у багатьох дослідженнях розглядається, як кофеїн впливає на індивідуальну продуктивність, ми - перші, хто вивчає вплив, який він чинить на команди", - говорить Аміт Сингх, співавтор дослідження і докторант з маркетингу в Коледжі бізнесу Fisher в Університеті штату Огайо.

Після (або до) того, як учасники випили кави, їм запропонували протягом 15 хвилин подумати над темою про міжнародному протестний рух "Оккупай" і дати рекомендацію щодо її включення в список тем для групової дискусії. Добровольцям також запропонували оцінити рівень зацікавленості в обговоренні — свій та інших учасників.

У результаті виявилося, що вживання кави до виконання завдання поліпшувало оцінки працездатності колективу в 1,4 рази порівняно з контрольною групою.

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"Не дивно, що люди, які пили каву з кофеїном, як правило, були більш уважними", - зауважили експерти.

Результати також показали, що люди, як правило, більше розмовляють після вживання кофеїну.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про всіма улюбленому напої кава. Вона дала поради щодо його вживання, а також повідомила цікаві факти.

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