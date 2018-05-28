"Вопрос неотложный": Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера

Она подчеркивает, что кондиционер не является чем-то опасным, однако важно пользоваться им правильно

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что этот вопрос особенно актуальный сейчас, когда надвигается период жары.

По ее словам, положительные эффекты от использования кондиционера очевидны - начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара. Есть исследования, которые указывают на уменьшение уровня госпитализации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В отношении негативных симптомов, то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, это возникновение кашля, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Впрочем, действительно ли это связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи", - пишет глава Минздрава.

Супрун отметила, что эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений.

"Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма", - говорит Уляна.

Она подчеркивает, что сам по себе кондиционер не является чем-то опасным, однако очень важно пользоваться им правильно.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Исполняющая обязанности министра здравоохранения дала несколько советов, как правильно пользоваться кондиционером.

Кондиционер, как и автомобиль, требует регулярного ухода.

Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций.

Супрун советует делать техобслуживание кондиционера и обязательно следить за чистотой фильтров. В начале нового сезона активного использования кондиционера фильтры стоит почистить или же заменить на новые.

Избегать резкого перепада температур.

"Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущение, будто вы попали на Северный полюс зимой. Вам должно быть нормально, комфортно и не жарко. Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температуру. Снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей", - пишет глава Минздрава.

По ее словам, переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.

Уляна призывает избегать сидения под сильной струей воздуха. Когда оно дует в одну точку, например, в область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Следить за влажностью воздуха в помещении.

Кондиционеры осушают воздух в помещение, это связано с основными принципами работы этого прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку.

"Не забывайте, что свежий воздух необходим, поэтому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер. В период жары пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не оставайтесь долго на солнце", - завершает свои советы Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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