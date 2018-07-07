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Врачи выяснили, как спорт провоцирует ожирение

STYLERКрасота и Здоровье        07.07.2018 - 14:16
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ученые пришли к выводу, что чем человек больше занимается спортом, тем больше вероятность набрать вес

Американские врачи заявили о невероятном: чем больше человек занимается спортом, тем больше он страдает от лишнего веса. Диетологов попросили объяснить, почему так происходит. Об этом сообщили на радио "Максимум".

Внимание к этому вопросу экспертов США привлек соцопрос, в котором 31% опрошенных американцев заявили, что регулярные физические нагрузки никак не помогают им избавиться от лишнего веса.

По мнению диетологов, проблема заключается в том, что занятие спортом сопутствует огромного расходу энергии и, как следствие, возрастающему аппетиту. Однако они призывают людей помнить о том, что из-за физических нагрузок увеличивается так называемый "мышечный вес". Поэтому цифры на весах  могут банально не меняться, и это не повод расстраиваться.

Так же американские врачи рекомендовали обратиться к специалисту, перед тем как самостоятельно приступать к физическим упражнениям.

В свою очередь, ранее известный украинский диетолог Светлана Фрус рассказала, как не поправится во время летнего отдыха.

 

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Теги: ожирение
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