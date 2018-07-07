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Лікарі з'ясували, як спорт провокує ожиріння

STYLERКраса і здоров'я        07.07.2018 - 14:16
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вчені прийшли до висновку, що чим людина більше займається спортом, тим більше ймовірність набрати вагу

Американські лікарі заявили про неймовірне: чим більше людина займається спортом, тим більше він страждає від зайвої ваги. Дієтологів попросили пояснити, чому так відбувається. Про це повідомили на радіо "Максимум".

Увага до цього питання експертів США привернув соцопитування, в якому 31% опитаних американців заявили, що регулярні фізичні навантаження ніяк не допомагають їм позбавитися від зайвої ваги.

На думку дієтологів, проблема полягає в тому, що заняття спортом супроводжує величезної витрати енергії і, як наслідок, зростанню апетиту. Однак вони закликають людей пам'ятати про те, що із-за фізичних навантажень збільшується так званий "м'язовий вагу". Тому цифри на вагах можуть банально не змінюватися, і це не привід засмучуватися.

Так само американські лікарі рекомендували звернутися до спеціаліста, перед тим як самостійно приступати до фізичних вправ.

У свою чергу, раніше відомий український дієтолог Світлана Фрус рассказала як не видужає під час літнього відпочинку.

 

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Теги: ожирение
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