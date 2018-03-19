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Забыть о витамине С: Супрун посоветовала, как укрепить иммунитет

STYLERКрасота и Здоровье        19.03.2018 - 10:45
Фото: Врач (freepik.com)
Фото: Врач (freepik.com)

По ее словам, дорогие лекарства в этом не помогут

Чтобы укрепить свой иммунитет, следует обратить внимание на свой сон, питание и заняться спортом. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"В теле каждого человека орудует целая армия охранников, воинов, разведчиков и связных, которая направлена на защиту от миллиардов бактерий, грибков и вирусов. Результат работы этой невероятно сложной и мощной системы – иммунитет", - пишет Супрун.

Она добавила, что часто люди сами уничтожают иммунитет.

"Когда мы пытаемся вмешаться в работу иммунной системы, например, избытком витамина С или иммуномодуляторами без назначения врача, это не помогает иммунитету становиться мощнее. Даже может навредить", - отметила Супрун.

"Лучше всего для поддержания иммунитета работают не дорогие лекарства и средства, а обычные полезные вещи - как здоровый сон, правильное питание и регулярные занятия спортом", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф.

"Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог", - написала Супрун.

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Теги: здоровье, медицина
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