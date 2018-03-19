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Забути про вітамін С: Супрун порадила, як зміцнити імунітет

STYLERКраса і здоров'я        19.03.2018 - 10:45
Фото: Лікар (freepik.com)
Фото: Лікар (freepik.com)

За її словами, дорогі ліки в цьому не допоможуть

Щоб зміцнити свій імунітет, слід звернути увагу на свій сон, харчування і зайнятися спортом. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"В тілі кожної людини орудує ціла армія охоронців, воїнів, розвідників і зв'язкових, яка спрямована на захист від мільярдів бактерій, грибків і вірусів. Результат роботи цієї неймовірно складної і потужної системи – імунітет", - пише Супрун.

Вона додала, що часто люди самі знищують імунітет.

"Коли ми намагаємося втрутитися в роботу імунної системи, наприклад, надлишком вітаміну С або імуномодуляторами без призначення лікаря, це не допомагає імунітету ставати потужнішим. Навіть може нашкодити", - зазначила Супрун.

"Краще всього для підтримки імунітету працюють не дорогі ліки і засоби, а звичайні корисні речі - як здоровий сон, правильне харчування і регулярні заняття спортом", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф.

"Якщо почитати міжнародну спеціалізовану літературу — ви не знайдете жодних доказів щодо ефективності 3% розчину перекису водню в процесі загоєння ран. Більш концентрований розчин (від 30% і вище) звичайно подіє, однак тоді ви отримаєте хімічний опік", - написала Супрун.

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Теги: здоров'я, медицина
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