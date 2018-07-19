Желтый флаг: на пляжах Затоки медики нашли проблемы

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В некоторых местах купаться не рекомендуется

В Одесской области проверили состояние воды на пляжах Одессы и Одесской области. Об этом сообщает "Сегодня".

Врачи провели исследования воды на пляжах Одессы и Одесской области. В частности, проверка касалась городских пляжей Одессы, а также пляжей, расположенных в курортной зоне Затоки.

Выяснилось, что практически все пляжи в Одессе доступны для купания отдыхающих. Морская вода на этих пляжах соответствует санитарно-микробиологическим показателям Минздрава. А это значит, что там можно вывесить зеленый флаг, который разрешает купаться.

А вот несколько пляжей получили желтый флаг – на пляжах купаться не рекомендуется. Речь идет о пляжах, которые находятся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в курортной части Затока.

Специалисты зафиксировали там несоответствие морской воды нормативам Минздрава. Самыми небезопасными являются пляжи Центрального и Солнечного районов поселка Затока. В море, которое расположено на этих курортных участках – купаться не рекомендуется.

Кстати, в Кирилловке отдыхающие поймали девушку на парашюте, которую уносило в открытое море.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море.

Видео: РБК-Украина