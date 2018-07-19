Уносило в открытое море: в Кирилловке отдыхающие поймали девушку на парашюте (видео)

Отдыхающая оказалась беспомощна во время шторма
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море. Об этом сообщает ТСН.
Более десяти очевидцев бросились спасать беспомощную парашютистку, которая попала в нетипичную ситуацию во время активного отдыха. Мужчинам, которые были на пляже, удалось поймать веревку. Девушку спустили на землю.
Видео: В Кирилловке спасли девушку на парашюте (YouTube/ТСН)
Где в момент происшествия оказался водитель водного транспорта – не сообщается.
Стоит отметить, что катание на парашюте, привязанном к водному транспортному средству - парасейлинг, весьма популярное платное развлечение на курортах. Однако зачастую парашют привязывают длинным тросом к катеру.
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