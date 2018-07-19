Уносило в открытое море: в Кирилловке отдыхающие поймали девушку на парашюте (видео)

Фото: pixabay.com/ivabalk

Отдыхающая оказалась беспомощна во время шторма

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море. Об этом сообщает ТСН.

Более десяти очевидцев бросились спасать беспомощную парашютистку, которая попала в нетипичную ситуацию во время активного отдыха. Мужчинам, которые были на пляже, удалось поймать веревку. Девушку спустили на землю.

Видео: В Кирилловке спасли девушку на парашюте (YouTube/ТСН)

Где в момент происшествия оказался водитель водного транспорта – не сообщается.

Стоит отметить, что катание на парашюте, привязанном к водному транспортному средству - парасейлинг, весьма популярное платное развлечение на курортах. Однако зачастую парашют привязывают длинным тросом к катеру.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области пронесся смерч.

По прогнозам эксперта, торнадо на территории Украины будут учащаться. Причиной является резкий перепад температур.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)