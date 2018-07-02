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В Запорожской области пронесся смерч (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 18:49
Иллюстративное фото (facebook.com/ru.trend.az)
Иллюстративное фото (facebook.com/ru.trend.az)

Местные жители утверждают, что это уже не первый случай

В Запорожской области зафиксировали смерч. Видео с необычным явлением природы опубликовали на странице "Helper Запорожье" в социальной сети Facebook.

Местным жителям курортного поселка Кирилловка, который находится в Запорожской области, у берегов моря удалось заснять смерч, который двигался вдоль морского побережья.

"Сегодня, 2 июля 2018 года, в 9:30 утра активист Helper Запорожье Евгений Павлюк зафиксировал на видео редкое для наших широт явление. В Кирилловке, в поле зрения отдыхающих, разыгрался СМЕРЧ", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/helper.zp.ua)

В комментариях к видео пользователи сообщили, что это уже не первый случай смерча в данном регионе и ранее были зафиксированы еще два.

Скриншот комментариев (facebook.com/helper.zp.ua)

Напомним, ранее был зафиксирован смерч в Киевской области. Смерч пронесся над каскадом Святошинских озер, неподалеку от Новобеличей Киевской области.

"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наших домов", - рассказал местный житель Александр.

Кстати, в Харьковской области пронеслась песчаная буря.

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Теги: Торнадо, Запорожская область, буря
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