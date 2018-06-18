Под Киевом пронесся смерч: впечатляющее видео

Редкое явление зафиксировал местный житель

В Киевской области пронесся смерч. Об этом сообщает сайт "Громада Киевщины" со ссылкой на местного жителя Александра.

Смерч пронесся над каскадом Святошинских озер, неподалеку от Новобеличей Киевской области.

"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наших домов", - рассказал местный житель Александр.

Видео: Смерч под Киевом (YouTube/Vita Dumanska)

Данное явление прокомментировал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. Он сообщил, что смерч – редкое и не прогнозированное явление, особенно для Киевской области.

"Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов. При возникновении 100 подобных ситуаций, только в одном возникает такое явление. Поэтому прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать", - подчеркнул Кульбида.

Кроме того, он отметил, что в Украине наблюдаются смерчи в различных регионах, но все они – не выше 3-го уровня.

"Наибольшая их повторяемость наблюдается вдоль Днепра - в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской области, а также на западе - в Волынской, Ровенской и Львовской областях. Если все торнадо или смерчи делятся на категории из 5 классов, то у нас выше 3-го никогда их не было. Поэтому они не такие масштабные и не такие разрушительные, как в США", - рассказал директор гидрометцентра.

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