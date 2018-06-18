Під Києвом пронісся смерч: вражаюче відео

Рідкісне явище зафіксував місцевий житель

У Київській області пронісся смерч. Про це повідомляє сайт "Громада Київщини" з посиланням на місцевого жителя Олександра.

Смерч пронісся над каскадом Святошинських озер, неподалік від Новобіличей Київської області.

"Я фарбував стіни в квартирі і милувався краєвидом з вікна. Трохи не впав, коли побачив вдалині над озерами смерчі. Їх було всього три. Всі три не встиг зняти, два як розчинилися в озері, але один вдалося зняти на відео. Цей смерч був найбільший. Він значно вище наших будинків", - розповів місцевий житель Олександр.

Відео: Смерч під Києвом (YouTube/Vita Dumanska)

Дане явище прокоментував директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Він повідомив, що смерч – рідкісне і не прогнозоване явище, особливо для Київської області.

"Для утворення смерчів потрібно кілька факторів: висока температура, дуже висока вологість повітря, насиченість вологою атмосфери і сприятливі синоптичні процеси. Вони виникають в тих місцях, де є цей комплекс сприятливих факторів. При виникненні 100 подібних ситуацій, тільки в одному виникає таке явище. Тому прогнозувати його практично неможливо, але за рахунок сучасних радарних технологій його можна супроводжувати", - підкреслив Кульбіда.

Крім того, він зазначив, що в Україні спостерігаються смерчі в різних регіонах, але всі вони – не вище 3-го рівня.

"Найбільша їх повторюваність спостерігається вздовж Дніпра - в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Київській області, а також на заході - у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Якщо все торнадо або смерчі поділяються на категорії з 5 класів, то у нас вище 3-го ніколи їх не було. Тому вони не такі масштабні і не такі руйнівні, як у США", - розповів директор гідрометцентру.

До речі, мешканців Одеської області налякав смерч.

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