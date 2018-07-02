У Запорізькій області пронісся смерч (відео)

Місцеві жителі стверджують, що це вже не перший випадок

У Запорізькій області зафіксували смерч. Відео з незвичайним явищем природи опублікували на сторінці "Helper Запоріжжя" в соціальній мережі Facebook.

Місцевим жителям курортного селища Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, біля берегів моря вдалося зняти смерч, який рухався уздовж морського узбережжя.

"Сьогодні, 2 липня 2018 року, о 9:30 ранку активіст Helper Запоріжжя Євген Павлюк зафіксував на відео рідкісне для наших широт явище. У Кирилівці, в полі зору відпочиваючих, розігрався СМЕРЧ", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/helper.zp.ua)

У коментарях до відео користувачі повідомили, що це вже не перший випадок смерчу в даному регіоні і раніше були зафіксовані ще два.

Скріншот коментарів (facebook.com/helper.zp.ua)

Нагадаємо, раніше був зафіксований смерч в Київській області. Смерч пронісся над каскадом Святошинських озер, неподалік від Новобіличів Київської області.

"Я фарбував стіни в квартирі і милувався краєвидом з вікна. Трохи не впав, коли побачив вдалині над озерами смерчі. Їх було всього три. Всі три не встиг зняти, два як розчинилися в озері, але один вдалося зняти на відео. Цей смерч був найбільший. Він значно вище наших будинків", - розповів місцевий житель Олександр.

До речі, у Харківській області пронеслася піщана буря.

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