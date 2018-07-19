Відносило у відкрите море: в Кирилівці відпочивальники спіймали дівчину на парашуті (відео)

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Відпочивальниця виявилася безпорадною під час шторму

В курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаному мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море. Про це повідомляє ТСН.

Більше десяти очевидців кинулися рятувати безпорадну парашутистку, яка потрапила в нетипову ситуацію під час активного відпочинку. Чоловікам, які були на пляжі, вдалося зловити мотузку. Дівчину спустили на землю.

Відео: У Кирилівці врятували дівчину на парашуті (YouTube/ТСН)

Де в момент події опинився водій водного транспорту – не повідомляється.

Варто відзначити, що катання на парашуті, прив'язаному до водного транспортного засобу - парасейлінг, вельми популярна платна розвага на курортах. Однак найчастіше парашут прив'язують довгим тросом до катера.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області пронісся смерч.

За прогнозами експерта, торнадо на території України будуть частішати. Причиною є різкий перепад температур.

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