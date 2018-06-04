SaveOlegSentsov: по всему миру прошли акции в поддержку Сенцова

Люди вышли на демонстрации ради украинского политзаключенного

По всему миру прошли акции в поддержку украиснкого политзаключенного режиссера Олега Сенцова. На демонстрации вышли люди как в Европе, так и в США.

Видео: Акция в Вене (facebook.com/ukremb.at)

Фото: Акция в Вашингтоне (facebook.com/nvalueva)

Так, демонстрации провели в Брюсселе, Вашингтоне, Вене, Праге, Париже, Мюнхене, Тбилиси, Риге и многих других городах.

Фото: Акция в Париже (facebook.com/alla.lazareva.9)

Фото: Акция в Тбилиси (facebook.com/UkraineMFA)

Активисты требовали освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 21 день. Ему начали проводить поддерживающую терапию. По словам сетстры Олега Сенцова, здоровье режиссера значительно ухудшилось.

Видео: Акция в Брюсселе (facebook.com/UkraineEUMission)

Фото: Акция в Риге (facebook.com/oleg.kudrin.5)

К такому же выводу пришли в экспертном совете врачей Европейской клиники лечения печени "Регенерация". Сообщается, что у него уже начали выпадать зубы.

Кстати, российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова.

Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", – заявил он.

Олег Сенцов. Один в поле воин