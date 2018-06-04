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#SaveOlegSentsov: по всьому світу пройшли акції на підтримку Сенцова

STYLERLIFE        04.06.2018 - 11:53
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Люди вийшли на демонстрації заради українського політв'язня

По всьому світу пройшли акції на підтримку українського політв'язня режисера Олега Сенцова. На демонстрації вийшли люди як в Європі, так і в США.

Відео: Акція у Відні (facebook.com/ukremb.at)

Фото: Акція у Вашингтоні (facebook.com/nvalueva)

Так, демонстрації провели в Брюсселі, Вашингтоні, Відні, Празі, Парижі, Мюнхені, Тбілісі, Ризі та багатьох інших містах.

 

Фото: Акція в Парижі (facebook.com/alla.lazareva.9)

Фото: Акція в Тбілісі (facebook.com/UkraineMFA)

Активісти вимагали звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 21 день. Йому почали проводити підтримуючу терапію. За словами сетстры Олега Сенцова, здоров'я режисера значно погіршився.

Відео: Акція в Брюсселі (facebook.com/UkraineEUMission)

Фото: Акція в Ризі (facebook.com/oleg.kudrin.5)

До такого ж висновку прийшли в експертній раді лікарів Європейської клініки лікування печінки "Регенерація". Повідомляється, що в нього вже почали випадати зуби.

До речі, російський мультиплікатор оголосив голодування в підтримку Сенцова.

Не знаю, може це допомогти по суті. Буду вважати, що це пост підтримки. Молитися буду, як вмію. Все інше життя, звичайно, не скасовується, хоча трохи трансформується", – заявив він.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

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Теги: Олег Сенцов
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