SaveOlegSentsov: по всьому світу пройшли акції на підтримку Сенцова

Люди вийшли на демонстрації заради українського політв'язня

По всьому світу пройшли акції на підтримку українського політв'язня режисера Олега Сенцова. На демонстрації вийшли люди як в Європі, так і в США.

Відео: Акція у Відні (facebook.com/ukremb.at)

Фото: Акція у Вашингтоні (facebook.com/nvalueva)

Так, демонстрації провели в Брюсселі, Вашингтоні, Відні, Празі, Парижі, Мюнхені, Тбілісі, Ризі та багатьох інших містах.

Фото: Акція в Парижі (facebook.com/alla.lazareva.9)

Фото: Акція в Тбілісі (facebook.com/UkraineMFA)

Активісти вимагали звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 21 день. Йому почали проводити підтримуючу терапію. За словами сетстры Олега Сенцова, здоров'я режисера значно погіршився.

Відео: Акція в Брюсселі (facebook.com/UkraineEUMission)

Фото: Акція в Ризі (facebook.com/oleg.kudrin.5)

До такого ж висновку прийшли в експертній раді лікарів Європейської клініки лікування печінки "Регенерація". Повідомляється, що в нього вже почали випадати зуби.

До речі, російський мультиплікатор оголосив голодування в підтримку Сенцова.

Не знаю, може це допомогти по суті. Буду вважати, що це пост підтримки. Молитися буду, як вмію. Все інше життя, звичайно, не скасовується, хоча трохи трансформується", – заявив він.

Олег Сенцов. Один у полі воїн