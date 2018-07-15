15 июля День украинских миротворцев: история и празднование

Фото: (mil.gov.ua)

Украинские военнослужащие приняли участие более чем в 25 международных заданиях по поддержанию мира

15 июля отмечается День украинских миротворцев. Этот праздник был установлен Верховной радой постановлением от 21 мая 2013, однако первая поддержка мира в мире со стороны Украины была оказана в 1992 году. 14 июля собратья украинских бойцов пришли у Памятному камню на аллее ООН почтить память погибших. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Присутствующие почтили память своих собратьев минутой молчания и возложили цветы к памятному камню в Наводницком парке столицы", — говорится в сообщении Минобороны.

Фото: (mil.gov.ua)

21 мая 1992 года в Боснии началась миссия при участии украинских военных. Это была одна из операций по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС, которые проводятся в "горячих точках" планеты.

За 26 лет более 44 тысяч украинских миротворцев приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты, среди которых миссии в Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и т.д.

На сегодняшний день украинские военнослужащие задействованы в 8 международных операциях в 6 странах мира. Учитывая сложную ситуацию в восточных регионах страны, Украина и в дальнейшем планирует придерживаться международных обязательств по участию в миротворческих операциях ООН.

Напомним, что 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи и другие праздники.

Видео: (video.rbc.ua)