15 липня День українських миротворців: історія та святкування

Фото: (mil.gov.ua)

Українські військовослужбовці взяли участь більш ніж в 25 міжнародних завданнях з підтримання миру

15 липня відзначається Дені українських миротворців. Це свято було встановлено Верховною радою постановою від 21 травня 2013, однак перша підтримка миру у світі з боку України була надана в 1992 році. 14 липня побратими українських бійців прийшли біля Пам'ятного каменю на алеї ООН вшанувати пам'ять загиблих. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Присутні вшанували пам'ять своїх побратимів хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного каменя в Наводницькому парку столиці", — говориться в повідомленні Міноборони.

Фото: (mil.gov.ua)

21 травня 1992 року у Боснії почалася місія за участю українських військових. Це була одна з операцій з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС, які проводяться в "гарячих точках" планети.

За 26 років більше 44 тисяч українських миротворців взяли участь у міжнародних миротворчих операціях у різних регіонах планети, серед яких місії в Косово, Боснії і Герцеговині, Анголі, Македонії, Гватемалі, Таджикистані, Афганістані, Хорватії, Кувейті, Сьєрра-Леоне, Придністров'я, Іраку, Лівані, Ефіопії, Еритреї, Грузії, Судані, Кот-д'Івуар, Демократичній Республіці Конго і тд.

На сьогоднішній день українські військовослужбовці задіяні у 8 міжнародних операціях у 6 країнах світу. Враховуючи складну ситуацію у східних регіонах країни, Україна і надалі планує дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо участі в миротворчих операціях ООН.

Нагадаємо, що 15 липня відзначається Всесвітній день молоді навичок та інші свята.

Відео: (video.rbc.ua)