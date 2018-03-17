17 марта: все праздники на сегодня

17 марта 2018 года - какой праздник в Украине и мире отмечают сегодня, у кого именины 17 марта - обо всем этом у нас на Styler

Национальные праздники 17 марта

День святого Патрика (17 марта) - один из самых главных национальных праздников в Ирландии. Однако в последние годы его популярность стремительно растет во всем мире. Патрик считается покровителем Ирландии, ведь именно этот святой закрепил христианство на ирландских землях. 17 марта по всей стране проходят парады и фестивали, люди одеваются в зеленые наряды. Талисманом праздника является лист клевера, а главным угощением - пиво. Католикам даже разрешается послабление поста в этот день.

В мире активно присоединяются к традициями празднования Дня св. Патрика. Так и в Украине многие пабы предлагают тематические развлекательные программы на 17 марта.

Фото: 17 марта - праздник тайского бокса (pixabay.com/palapon)

День национального бокса Муай Тай - спортивный праздник в Тайланде, который проводится уже более двух веков подряд 17 марта. Тайский бокс является неотъемлемой частью национальной культуры. С давних времен владение этим видом боевого искусства помогало простолюдинам выбиться из своего круга в элиту, ведь мастеров муай тай зачисляли в королевскую гвардию. По легенде, возникновение праздника связано с поединком, произошедшим в 1774 году, когда тайский боксер Най Кханом Том смог одержать 10 побед подряд над противником, владевшим боевой техникой парма.

Ежегодно 17 марта в Тайланде проходят поединки по муай тай, "боксерская ночь" и чествование спортсменов.

Какие народные праздники отмечают 17 марта

Сегодня христиане отмечают день памяти монаха Герасима Иорданского. Выходец из богатой семьи, он отказался от мирских благ, поселился на берегу Иордана и основал монастырь.

В народе праздник получил название день Герасима Грачевника. Считалось, что 17 марта с зимовки начинают возвращаться грачи. Также в народе верили, что на Герасима Грачевника можно изгнать из дома нечистую силу - Кикимору, которая делала мелкие пакости, била посуду, путала пряжу. Для этого в дом приглашали знахаря, и он читал специальные заговоры.

Хозяйки на Герасима пекли булочки в виде птичек и угощали ими детей. Мужчины следили за поведением грачей. Если прилетевшая птица сразу садилась в гнездо, то через неделю уже начинали работать в поле.

Фото: 17 марта грачи возвращаются на свои гнезда (pixabay.com/summa)

Существует еще несколько примет на Герасима Грачевника:

Увидел грача на Герасима - встречай весну.

Грач на горе - весна на дворе.

Если грачи прилетели до 17 марта - год будет неурожайным.

Если погода на Герасима солнечная - летом будет много ягод.

Какая погода на Герасима - такой будет и следующая зима.

Родившийся 17 марта человек будет трудолюбивым.

Если грачи срываются с гнезда - стоит ждать холодов и сильного ветра.

У кого именины 17 марта

17 марта - день ангела у Александра, Василия, Вячеслава, Георгия, Герасима, Григория, Даниила, Иоасафа, Кодрата, Павла, Якова, Ульяны, Юлианы.