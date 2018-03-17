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17 березня: всі свята на сьогодні

STYLERLIFE        17.03.2018 - 00:05
Фото: 17 березня - День св. Патріка (pixabay.com/jill111)
Фото: 17 березня - День св. Патріка (pixabay.com/jill111)

17 березня 2018 року - яке свято в Україні та світі відзначають сьогодні, у кого іменини 17 березня - про все це у нас на Styler

 

 

Національні свята 17 березня

День святого Патріка (17 березня) - одне з найголовніших національних свят в Ірландії. Однак в останні роки його популярність стрімко зростає в усьому світі. Патрік вважається покровителем Ірландії, адже саме цей святий закріпив християнство на ірландських землях. 17 березня по всій країні проходять паради і фестивалі, люди одягаються в зелені наряди. Талісманом свята є лист конюшини, а головним частуванням - пиво. Католикам навіть дозволяється послаблення посту в цей день.

У світі активно приєднуються до традицій святкування Дня св. Патрика. Так і в Україні багато пабів пропонують тематичні розважальні програми на 17 березня.

17 березня - свято тайського боксуФото: 17 березня - свято тайського боксу (pixabay.com/palapon)

День національного боксу Муай Тай - спортивне свято в Таїланді, яке проводиться вже понад два століття поспіль 17 березня. Тайський бокс є невід'ємною частиною національної культури. З давніх часів володіння цим видом бойового мистецтва допомагало простолюду пробитися зі свого кола до еліти, адже майстрів муай тай зараховували в королівську гвардію. За легендою, виникнення свята пов'язано з поєдинком, який відбувся в 1774 році, коли тайський боксер Най Кханом Том зміг здобути 10 перемог поспіль над противником, які володіли бойовою технікою парма.

Щорічно 17 березня в Таїланді проходять поєдинки по муай тай, "боксерська ніч" і вшанування спортсменів.

Які народні свята відзначають 17 березня

Сьогодні християни відзначають день пам'яті ченця Герасима Йорданського. Виходець із багатої родини, він відмовився від мирських благ, оселився на березі Йордану і заснував монастир.

У народі свято отримало назву день Герасима Граківника. Вважалося, що 17 березня з зимівлі починають повертатися граки. Також в народі вірили, що на Герасимів день можна вигнати з дому нечисту силу - Мару, яка робила дрібні капості, била посуд, плутала пряжу. Для цього до будинку запрошували знахаря, і він читав спеціальні замовляння.

Господині на Герасима пекли булочки у вигляді пташок і пригощали ними дітей. Чоловіки стежили за поведінкою граків. Якщо птах прилетів та відразу сідав у гніздо, то через тиждень вже починали працювати в полі.

17 березня граки повертаються на свої гніздаФото: 17 березня граки повертаються на свої гнізда (pixabay.com/summa)

Існує ще кілька прикмет на Герасима Граківника:

  • Побачив гайвороння на Герасима - зустрічай весну.
  • Грак на горі - весна на дворі.
  • Якщо граки прилетіли до 17 березня - рік буде неврожайним.
  • Якщо погода на Герасима сонячна - влітку буде багато ягід.
  • Яка погода на Герасима - такою буде і наступна зима.
  • Народжена 17 березня людина буде працьовитою.
  • Якщо граки зриваються з гнізда - варто чекати холодів і сильного вітру.

У кого іменини 17 березня

17 березня - день ангела у Олександра, Василя, В'ячеслава, Георгія, Герасима, Григорія, Даніїла, Іоасафа, Кодрата, Павла, Якова, Уляни, Юліани.

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