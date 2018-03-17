17 березня: всі свята на сьогодні

17 березня 2018 року - яке свято в Україні та світі відзначають сьогодні, у кого іменини 17 березня - про все це у нас на Styler
День святого Патріка (17 березня) - одне з найголовніших національних свят в Ірландії. Однак в останні роки його популярність стрімко зростає в усьому світі. Патрік вважається покровителем Ірландії, адже саме цей святий закріпив християнство на ірландських землях. 17 березня по всій країні проходять паради і фестивалі, люди одягаються в зелені наряди. Талісманом свята є лист конюшини, а головним частуванням - пиво. Католикам навіть дозволяється послаблення посту в цей день.
У світі активно приєднуються до традицій святкування Дня св. Патрика. Так і в Україні багато пабів пропонують тематичні розважальні програми на 17 березня.
Фото: 17 березня - свято тайського боксу (pixabay.com/palapon)
День національного боксу Муай Тай - спортивне свято в Таїланді, яке проводиться вже понад два століття поспіль 17 березня. Тайський бокс є невід'ємною частиною національної культури. З давніх часів володіння цим видом бойового мистецтва допомагало простолюду пробитися зі свого кола до еліти, адже майстрів муай тай зараховували в королівську гвардію. За легендою, виникнення свята пов'язано з поєдинком, який відбувся в 1774 році, коли тайський боксер Най Кханом Том зміг здобути 10 перемог поспіль над противником, які володіли бойовою технікою парма.
Щорічно 17 березня в Таїланді проходять поєдинки по муай тай, "боксерська ніч" і вшанування спортсменів.
Сьогодні християни відзначають день пам'яті ченця Герасима Йорданського. Виходець із багатої родини, він відмовився від мирських благ, оселився на березі Йордану і заснував монастир.
У народі свято отримало назву день Герасима Граківника. Вважалося, що 17 березня з зимівлі починають повертатися граки. Також в народі вірили, що на Герасимів день можна вигнати з дому нечисту силу - Мару, яка робила дрібні капості, била посуд, плутала пряжу. Для цього до будинку запрошували знахаря, і він читав спеціальні замовляння.
Господині на Герасима пекли булочки у вигляді пташок і пригощали ними дітей. Чоловіки стежили за поведінкою граків. Якщо птах прилетів та відразу сідав у гніздо, то через тиждень вже починали працювати в полі.
Фото: 17 березня граки повертаються на свої гнізда (pixabay.com/summa)
Існує ще кілька прикмет на Герасима Граківника:
17 березня - день ангела у Олександра, Василя, В'ячеслава, Георгія, Герасима, Григорія, Даніїла, Іоасафа, Кодрата, Павла, Якова, Уляни, Юліани.