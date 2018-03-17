17 марта: важные события в истории

17 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

Знаковые события 17 марта

17 марта 1676 года произошло важное событие для украинского казачества. Ровно 342 года назад казацкие полки Правобережья и Левобережья объединились под властью одного гетьмана. В это день в городе Переяслав состоялся казацкий совет, на котором гетьман Правобережья Михаил Хотиненко сложил свою булаву, признав единственным казацким предводителем всей Украины Ивана Самойловича. А в этот день, только уже в 1992 году, Министерство Украины зарегистрировало такое объединение как украинское казачество.

В 1861 году был обнародован манифест об отмене крепостного права на землях Российской империи. Данное решение было принято императором Александром II 3 марта 1861 года, а спустя две недели, на Прощенное масленичное воскресенье, указ царя огласили народу во время церковной службы.

17 марта 1917 года в Киеве была образована Центральная Рада, ставшая представительным органом украинских политических, общественных и культурных организаций, а позднее - законодательным органом власти. УЦР поддерживала развитие национального движения, которое провозгласило автономию Украины в составе России. А после свержения временного правительства в Петрограде УЦР провозгласила о создании Украинской народной республики. Председателем Центральной рады стал Михаил Грушевский.

Фото: 17 марта 1972 года основан Музей книги в Киеве (pixabay.com/oxi-roxy)

Музей книги и книгопечатания был основан в Киеве 17 марта 1972 года. Он расположен на территории Киево-Печерской Лавры, в помещении бывшего печатного двора.

Во внутреннем дворе лаврской печатни, которая работала с 1615 года, до наших дней сохранилась мастерская-словолитня. Среди экспонатов музея - экземпляры, отражающие историю книги еще со времен Киевской Руси, оригиналы старопечатных книг XVI века, копии рукописных книг XI века, старинные печатные станки, издания прошлого и позапрошлого столетий.

17 марта 1995 года президентом Украины Леонидом Кучмой был подписан закон, согласно которому Крым приобрел статус Автономной Республики в составе Украины, а также отменялась должность президента полуострова.

17 марта: в этот день родились

В 1834 году - немецкий инженер Готтлиб Даймлер. Конструктор разработал первый мотоцикл и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Даймлер основал компанию Daimler Motoren Gesellschaft, которая позднее переросла в Mercedes-Benz.

В 1856 - художник Михаил Врубель. Известные работы: "Царевна лебедь", "Демон летящий", "Демон сидящий", "Демон поверженный". Врубель также был автором иллюстраций ко многим произведениям русской классической литературы.

В 1951 - голливудский актер Курт Рассел, известный по фильмам "За бортом", "Нечто", "Мечтатель", "Омерзительная восьмерка", "Лис и пес", "Трасса 60".

Умерли 17 марта

180 г. - римский император и философ Марк Аврелий.

Фото: 17 марта умер святой Патрик, в честь которого отмечают одноименный праздник в этот день (pixabay.com/GerDukes)

461 г. - святой Патрик, установивший христианство в Ирландии. Ежегодно 17 марта память святого ирландцы почитают веселыми торжествами.

1921 г. - Николай Жуковский, ученый, основоположник аэродинамики.