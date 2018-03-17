17 березня: важливі події в історії

17 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler

Знакові події 17 березня

17 березня 1676 року відбулася важлива подія для українського козацтва. Рівно 342 роки тому козацькі полки Правобережжя і Лівобережжя об'єдналися під владою одного гетьмана. У цей день в місті Переяслав відбулася козацька рада, на якій гетьман Правобережжя Михайло Хотиненко склав свою булаву, визнавши єдиним козацьким ватажком всієї України Івана Самойловича. А в цей день, тільки вже в 1992 році, Міністерство України зареєструвало таке об'єднання як українське козацтво.

У 1861 році було оголошено маніфест про скасування кріпосного права на землях Російської імперії. Дане рішення було прийняте імператором Олександром II 3 березня 1861 року, а через два тижні, в Прощену масляну неділю, указ царя оголосили народу під час церковної служби.

17 березня 1917 року в Києві була створена Центральна Рада, що стала представницьким органом українських політичних, громадських і культурних організацій, а пізніше - законодавчим органом влади. УЦР підтримувала розвиток національного руху, який проголосив автономію України в складі Росії. А після повалення Тимчасового уряду в Петрограді УЦР проголосила про створення Української народної республіки. Головою Центральної ради став Михайло Грушевський.

Фото: 17 березня 1972 року засновано Музей книги в Києві (pixabay.com/oxi-roxy)

Музей книги і друкарства був заснований в Києві 17 березня 1972 року. Він розташований на території Києво-Печерської Лаври, в приміщенні колишнього друкарського двору.

У внутрішньому дворі лаврської друкарні, яка працювала з 1615 року, до наших днів збереглася майстерня-словолитня. Серед експонатів музею - екземпляри, що відображають історію книги ще з часів Київської Русі, оригінали стародруків XVI століття, копії рукописних книг XI століття, старовинні друкарські верстати, видання минулого і позаминулого століть.

17 березня 1995 року президентом України Леонідом Кучмою був підписаний закон, згідно з яким Крим набув статусу Автономної Республіки в складі України, а також скасовувалася посада президента півострова.

17 березня: в цей день народилися

У 1834 році - німецький інженер Готтліб Даймлер. Конструктор розробив перший мотоцикл і кілька типів бензинових двигунів внутрішнього згоряння. Даймлер заснував компанію Daimler Motoren Gesellschaft, яка пізніше переросла в Mercedes-Benz.

У 1856 - художник Михайло Врубель. Відомі роботи: "Царівна лебідь", "Демон летить", "Демон сидячий", "Демон переможений". Врубель також був автором ілюстрацій до багатьох творів російської класичної літератури.

У 1951 - голлівудський актор Курт Рассел, відомий за фільмами "За бортом", "Мрійник", "Мерзенна вісімка", "Лис і пес", "Траса 60".

Померли 17 березня

180 р. - римський імператор і філософ Марк Аврелій.

Фото: 17 березня помер святий Патрік, на честь якого відзначають однойменне свято у цей день (pixabay.com/GerDukes)

461 г. - святий Патрік, який встановив християнство в Ірландії. Щорічно 17 березня пам'ять святого ірландці шанують веселими торжествами.

1921 г. - Микола Жуковський, вчений, засновник аеродинаміки.