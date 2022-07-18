18 июля: какой отмечаем праздник и его главные запреты, у кого именины

18 июля православные христиане чтят память Афанасия Афонского, византийского монаха, который жил в X веке и прославился как основатель первого и главного монастыря на Святой горе Афон - Монастыря Большая Лавра. В народе дата известна под названием Афанасьев день, а еще - Лунный праздник, поскольку с луной были связаны особы обряды, верования, традиции.

Что за запреты и правила бытовали в старину 18 июля, какие приметы и поверья существовали - читайте ниже в материале Styler.

Особенности и традиции этого праздника У наших предков была поговорка, что в Афанасьев день месяц на небе играет, сил прибавляет.

Сам праздник считали "мужским", поэтому с наступлением темноты мужчины в возрасте выводили парней копить мужские силы, прося у них у ночного светила.

Также немало было и заговоров на луну: на растущую читали особые слова на привлечение любви и финансовое благополучие, на убывающую - отводили лихо и сглазы, очищали организм, а на полную - загадывали заветные желания на их скорейшее исполнение.

Хозяйки в эту дату выпекали особые пряники и булочки в форме полумесяца. Важно было во время приготовления добавлять в них мед, мак, орехи, сливочное масло, а затем еще и полить готовую сдобу вареньем, сиропом, посыпать цукатами. Главное, чтобы выпечка не была пресная - в противном случае считали, что такая полуголодная будет и жизнь. У кого именины 18 июля В эту дату дни ангела отмечают: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон. Что нельзя делать в этот день Плохой приметой считалось сидеть в этот день в одиночку дома - суеверные считали, что так можно насидеть себе одиночество.

Для работы дома по хозяйству, и особенно для начала ремонта эта дата тоже считалась неблагоприятной.

В этот праздник не стоило работать с острыми предметами, так как в случае раны, как говорили, она длительное время не будет заживать.

Также запрещалось в этот день делиться с другими своими и чужими секретами, наговаривать на людей и сплетничать. Основные приметы 18 июля Многие поверья и приметы в этот праздник связаны с луной. Так, если в эту дату месяц в небе играет, то это сулило богатый урожай.

Если ночью месяц ясный, то это к теплой и сухой осени.

Звездное небо обещало ясную погоду.

Если же облачно в ночное время и много звезд, это предвещало скорое ненастье.

Если в ночном небе луна маленькая и бледная - скоро пойдут затяжные дожди.