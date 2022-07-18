ru ua
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

18 июля: какой отмечаем праздник и его главные запреты, у кого именины

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 06:03
18 июля: какой отмечаем праздник и его главные запреты, у кого именины Фото: какой праздник 18 июля (facebook.сom/petroporoshenko)
Автор: Владимир Костырин

18 июля православные христиане чтят память Афанасия Афонского, византийского монаха, который жил в X веке и прославился как основатель первого и главного монастыря на Святой горе Афон - Монастыря Большая Лавра. В народе дата известна под названием Афанасьев день, а еще - Лунный праздник, поскольку с луной были связаны особы обряды, верования, традиции.

Что за запреты и правила бытовали в старину 18 июля, какие приметы и поверья существовали - читайте ниже в материале Styler.

Особенности и традиции этого праздника

  • У наших предков была поговорка, что в Афанасьев день месяц на небе играет, сил прибавляет.
  • Сам праздник считали "мужским", поэтому с наступлением темноты мужчины в возрасте выводили парней копить мужские силы, прося у них у ночного светила.
  • Также немало было и заговоров на луну: на растущую читали особые слова на привлечение любви и финансовое благополучие, на убывающую - отводили лихо и сглазы, очищали организм, а на полную - загадывали заветные желания на их скорейшее исполнение.
  • Хозяйки в эту дату выпекали особые пряники и булочки в форме полумесяца. Важно было во время приготовления добавлять в них мед, мак, орехи, сливочное масло, а затем еще и полить готовую сдобу вареньем, сиропом, посыпать цукатами. Главное, чтобы выпечка не была пресная - в противном случае считали, что такая полуголодная будет и жизнь.

У кого именины 18 июля

В эту дату дни ангела отмечают: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Что нельзя делать в этот день

  • Плохой приметой считалось сидеть в этот день в одиночку дома - суеверные считали, что так можно насидеть себе одиночество.
  • Для работы дома по хозяйству, и особенно для начала ремонта эта дата тоже считалась неблагоприятной.
  • В этот праздник не стоило работать с острыми предметами, так как в случае раны, как говорили, она длительное время не будет заживать.
  • Также запрещалось в этот день делиться с другими своими и чужими секретами, наговаривать на людей и сплетничать.

Основные приметы 18 июля

  • Многие поверья и приметы в этот праздник связаны с луной. Так, если в эту дату месяц в небе играет, то это сулило богатый урожай.
  • Если ночью месяц ясный, то это к теплой и сухой осени.
  • Звездное небо обещало ясную погоду.
  • Если же облачно в ночное время и много звезд, это предвещало скорое ненастье.
  • Если в ночном небе луна маленькая и бледная - скоро пойдут затяжные дожди.

Ранее в Православной Церкви Украины рассказали, какие будут в июле в церковном календаре особы даты и праздники.

Добавим, перед этим мы писали, за что в этот месяц надо молиться каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь