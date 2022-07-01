За что надо молиться в июле: календарь на каждый день
Каждый месяц православным украинцам и католикам предлагают молитвенное намерение. И июль 2022 - не исключение.
Ежедневные молитвенные намерения на второй летний месяц - в нашем материале ниже.
1 июля - Преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры
Намерения на день: за терпение в трудных обстоятельствах
2 июля - Апостола Иуды, брата Господня
Намерения на день: за распространение набожности к Иуде-Фаддею
3 июля - Священномученика Мефодия, епископа Патарского
Намерения на день: за милосердие к грешникам
4 июля - Мученика Юлиана Тарсийского
Намерения на день: за мир между враждующими
5 июля - Мучеников Зинона и Зины
Намерения на день: за хороший пример духовных лиц
6 июля - Владимирской иконы Божией Матери
Намерения на день: за хороший урожай наших земель
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)
Намерения на день: за тех, кто ищет работу
8 июля - Благоверных князя Петра и княгини Февронии
Намерения на день: за карьеристов и расточительных
9 июля - Преподобного Давида Солунского
Намерения на день: за тех, кто трудится за границей
10 июля - Преподобного Самсона и воскресенье Всех святых украинского народа
Намерения на день: за людей одержимых местью
11 июля - Мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Намерения на день: за обращение грешников
12 июля - День апостолов Петра и Павла
Намерения на день: за Церковь в мире
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов
Намерения на день: за покинутых и обездоленных
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана
Намерения на день: за распространение Благой Вести
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Намерения на день: за благодарность Богу за все
16 июля - Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида
Намерения на день: за охрану детей от вредоносного интернета
17 июля - Благоверного князя Андрея Боголюбского (Налива)
Намерения на день: за миссионеров Латинской Америки
18 июля - Преподобного Афанасия Афонского
Намерения на день: за христианское сознание при посещении богослужений
19 июля - Преподобного Сисоя Великого (Киево-Печерского)
Намерения на день: за разведенных
20 июля - Фомы из Малеи преподобного
Намерения на день: за преследуемых христиан
21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской
Намерения на день: за больных
22 июля - День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия
Намерения на день: за преодоление коррупции
23 июля - Память Антония Печерского
Намерения на день: за души в чистилище
24 июля - Равноапостольной княгини Ольги
Намерения на день: за обращение России
25 июля - Память святых мучеников Прокла и Илария
Намерения на день: за уважение к природе
26 июля - Собор Архангела Гавриила и Преподобного Стефана Саваита
Намерения на день: за любовь к родителям
27 июля - Память святого Акила и преподобного Онисима Чудотворца
Намерения на день: за священников
28 июля - День крещения Киевской Руси - Украины и День памяти равноапостольного князя Владимира
Намерения на день: за нашу власть и за их служение украинскому народу
29 июля - Священномученика Афиногена и 10-х его учеников
Намерения на день: за алкозависимых
30 июля - Память святой великомученицы Марины
Намерения на день: за ценность и уважение человеческой жизни
31 июля - Преподобного Иоанна Многострадального
Намерения на день: за грустных и разочарованных
Ранее мы подготовили для вас полный православный церковный календарь на июль 2022.
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