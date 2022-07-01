За что надо молиться в июле: календарь на каждый день

Каждый месяц православным украинцам и католикам предлагают молитвенное намерение. И июль 2022 - не исключение.

Ежедневные молитвенные намерения на второй летний месяц - в нашем материале ниже.

1 июля - Преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры

Намерения на день: за терпение в трудных обстоятельствах

2 июля - Апостола Иуды, брата Господня

Намерения на день: за распространение набожности к Иуде-Фаддею

3 июля - Священномученика Мефодия, епископа Патарского

Намерения на день: за милосердие к грешникам

4 июля - Мученика Юлиана Тарсийского

Намерения на день: за мир между враждующими

5 июля - Мучеников Зинона и Зины

Намерения на день: за хороший пример духовных лиц

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери

Намерения на день: за хороший урожай наших земель

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)

Намерения на день: за тех, кто ищет работу

8 июля - Благоверных князя Петра и княгини Февронии

Намерения на день: за карьеристов и расточительных

9 июля - Преподобного Давида Солунского

Намерения на день: за тех, кто трудится за границей

10 июля - Преподобного Самсона и воскресенье Всех святых украинского народа

Намерения на день: за людей одержимых местью

11 июля - Мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Намерения на день: за обращение грешников

12 июля - День апостолов Петра и Павла

Намерения на день: за Церковь в мире

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов

Намерения на день: за покинутых и обездоленных

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана

Намерения на день: за распространение Благой Вести

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Намерения на день: за благодарность Богу за все

16 июля - Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида

Намерения на день: за охрану детей от вредоносного интернета

17 июля - Благоверного князя Андрея Боголюбского (Налива)

Намерения на день: за миссионеров Латинской Америки

18 июля - Преподобного Афанасия Афонского

Намерения на день: за христианское сознание при посещении богослужений

19 июля - Преподобного Сисоя Великого (Киево-Печерского)

Намерения на день: за разведенных

20 июля - Фомы из Малеи преподобного

Намерения на день: за преследуемых христиан

21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской

Намерения на день: за больных

22 июля - День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия

Намерения на день: за преодоление коррупции

23 июля - Память Антония Печерского

Намерения на день: за души в чистилище

24 июля - Равноапостольной княгини Ольги

Намерения на день: за обращение России

25 июля - Память святых мучеников Прокла и Илария

Намерения на день: за уважение к природе

26 июля - Собор Архангела Гавриила и Преподобного Стефана Саваита

Намерения на день: за любовь к родителям

27 июля - Память святого Акила и преподобного Онисима Чудотворца

Намерения на день: за священников

28 июля - День крещения Киевской Руси - Украины и День памяти равноапостольного князя Владимира

Намерения на день: за нашу власть и за их служение украинскому народу

29 июля - Священномученика Афиногена и 10-х его учеников

Намерения на день: за алкозависимых

30 июля - Память святой великомученицы Марины

Намерения на день: за ценность и уважение человеческой жизни

31 июля - Преподобного Иоанна Многострадального

Намерения на день: за грустных и разочарованных